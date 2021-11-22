Sazlıdere Barajı’nda su seviyesi yüzde 20’ye geriledi
İstanbul'da kuraklık alarmı! Arnavutköy'de bulunan Sazlıdere Barajı'nda su seviyesi yüzde 20'ye geriledi. Adeta dereye dönen baraj, drone ile görüntülendi. Görüntülerde, geçtiğimiz aylarda sular altında olan yerlerin kuruduğu ve aslında baraj olan kısımda hayvanların otladığı görüldü.
22.11.2021 10:55
- Son Güncelleme: 22.11.2021 10:56
Arnavutköy'de bulunan Sazlıdere Barajı'nda su seviyesi yüzde 20'ye geriledi. Adeta dereye dönen baraj, drone ile görüntülendi.
Arnavutköy'de bulunan İstanbul'un en büyük su kaynaklarından bir tanesi olan Sazlıdere Barajı da alarm veren barajlardan biri.