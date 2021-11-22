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Sazlıdere Barajı’nda su seviyesi yüzde 20’ye geriledi

İstanbul'da kuraklık alarmı! Arnavutköy'de bulunan Sazlıdere Barajı'nda su seviyesi yüzde 20'ye geriledi. Adeta dereye dönen baraj, drone ile görüntülendi. Görüntülerde, geçtiğimiz aylarda sular altında olan yerlerin kuruduğu ve aslında baraj olan kısımda hayvanların otladığı görüldü.

22.11.2021 10:55 - Son Güncelleme: 22.11.2021 10:56
Sazlıdere Barajı’nda su seviyesi yüzde 20’ye geriledi

Arnavutköy'de bulunan Sazlıdere Barajı'nda su seviyesi yüzde 20'ye geriledi. Adeta dereye dönen baraj, drone ile görüntülendi.

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Sazlıdere Barajı’nda su seviyesi yüzde 20’ye geriledi

İstanbul'da bulunan barajlardaki su miktarı günden güne azalmaya devam ediyor.

Sazlıdere Barajı’nda su seviyesi yüzde 20’ye geriledi

Arnavutköy'de bulunan İstanbul'un en büyük su kaynaklarından bir tanesi olan Sazlıdere Barajı da alarm veren barajlardan biri.

Sazlıdere Barajı’nda su seviyesi yüzde 20’ye geriledi

İSKİ verilerine göre Sazlıdere Barajı'nda su seviyesi yüzde 20.8'e düştü.

Sazlıdere Barajı’nda su seviyesi yüzde 20’ye geriledi

Kuraklıkla karşı karşıya kalan ve adeta dereye dönen baraj, drone ile havadan görüntülendi.

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