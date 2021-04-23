RAMAZAN İMSAKİYE
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Vali uyardı! Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar dikkat! Ceza uygulanabilir!

Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında 23 Nisan'dan itibaren 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan kişileri açıklamıştı. Bir kentin valisi söz konusu muafiyetin amacından farklı kullanıldığını belirterek "Amacından farklı kullanılırsa ceza uygulanacak" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

23.04.2021 12:19 - Son Güncelleme: 23.04.2021 12:19
Vali uyardı! Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar dikkat! Ceza uygulanabilir!

Sokağa çıkma yasağı 23 Nisan genelgesi İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlandı. Alınan karara göre hafta sonu sokağa çıkma yasağı 23 Nisan ile birleştirildi. Kısıtlama 22 Nisan akşamı saat 19:00'da başladı.

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Vali uyardı! Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar dikkat! Ceza uygulanabilir!

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında yapılan ziyaret sonrasında koronavirüs nedeniyle artan vakalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Vali uyardı! Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar dikkat! Ceza uygulanabilir!

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, koronavirüs vakalarının 500'leri geçtiğini söyleyerek, bazı vatandaşların çalışmak için verilen izin belgelerinin amaçları dışında kullanıldığının ve bundan sonra kullanıldığı zaman ceza yazılacağını açıkladı.

Vali uyardı! Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar dikkat! Ceza uygulanabilir!

"GÜNLÜK KORONAVİRÜS VAKALARI 500'LERİ GEÇTİ"
Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, günlük vakaların 500'leri geçtiğini söyleyerek, "2 yıldır pandemi nedeniyle 23 Nisan coşku ile kutlanamadı. Buradan gerçekten ızdırap duyuyoruz.

Vali uyardı! Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar dikkat! Ceza uygulanabilir!

İnşallah bu pandemiyi hep beraber el ele vererek yenerek gerek dini bayramları diğer bayramları ve özel günler coşku ile kutlarız. Buna ihtiyacımız var. Toplum olarak da millet olarak ta sıkıldık. Başka bir yolu yok. Tedbirleri almak zorundayız. Hep beraber sokağa çıkma yasağı aile ziyaretleri birada bulunmak bu hususlara da dikkatli olmak zorundayız. Hep pandemiyi göz önünde tutmak zorundayız.