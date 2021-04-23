Vali uyardı! Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar dikkat! Ceza uygulanabilir!

İnşallah bu pandemiyi hep beraber el ele vererek yenerek gerek dini bayramları diğer bayramları ve özel günler coşku ile kutlarız. Buna ihtiyacımız var. Toplum olarak da millet olarak ta sıkıldık. Başka bir yolu yok. Tedbirleri almak zorundayız. Hep beraber sokağa çıkma yasağı aile ziyaretleri birada bulunmak bu hususlara da dikkatli olmak zorundayız. Hep pandemiyi göz önünde tutmak zorundayız.