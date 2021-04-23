Vali uyardı! Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar dikkat! Ceza uygulanabilir!
Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında 23 Nisan'dan itibaren 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan kişileri açıklamıştı. Bir kentin valisi söz konusu muafiyetin amacından farklı kullanıldığını belirterek "Amacından farklı kullanılırsa ceza uygulanacak" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
23.04.2021 12:19
- Son Güncelleme: 23.04.2021 12:19
İnşallah bu pandemiyi hep beraber el ele vererek yenerek gerek dini bayramları diğer bayramları ve özel günler coşku ile kutlarız. Buna ihtiyacımız var. Toplum olarak da millet olarak ta sıkıldık. Başka bir yolu yok. Tedbirleri almak zorundayız. Hep beraber sokağa çıkma yasağı aile ziyaretleri birada bulunmak bu hususlara da dikkatli olmak zorundayız. Hep pandemiyi göz önünde tutmak zorundayız.