RAMAZAN İMSAKİYE
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SON DAKİKA: Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer 2 milyar dolarla Arnavutluk'a kaçtı! İşte fenomen sevgilisi Eslem'le çok özel görüntüleri

Son dakika haberleri...Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer 2 milyar dolarla Arnavutluk'a kaçtı. Özer hakkında krımızı bülten çıkarılırken her geçen dakika yeni detaylar ortaya çıkıyor. Faruk Fatih Özer, bir dönem sosyal medya fenomeni Eslem ile aşk yaşamış. Ancak bu ilişki kıskançlık nedeniyle bitmiş. İşte Eslem ile Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in çok özel görüntüleri ve Eslem'in fotoğrafları...

23.04.2021 13:14 - Son Güncelleme: 23.04.2021 13:17
SON DAKİKA: Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer 2 milyar dolarla Arnavutluk'a kaçtı! İşte fenomen sevgilisi Eslem'le çok özel görüntüleri

Kripto para alım satımı yapılan Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in, piyasadan topladığı milyonlarca dolarla yurtdışına kaçtı. Başsavcılık konuyla ilgili soruşturma başlatırken Özer'in hayatına dair bilinmeyenler de yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladı.

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SON DAKİKA: Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer 2 milyar dolarla Arnavutluk'a kaçtı! İşte fenomen sevgilisi Eslem'le çok özel görüntüleri

"Cumhuriyet tarihinin en büyük dolandırıcılığı" olayının baş faili Faruk Fatih Özer'in bir dönem sosyal medya fenomeni Eslem ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

SON DAKİKA: Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer 2 milyar dolarla Arnavutluk'a kaçtı! İşte fenomen sevgilisi Eslem'le çok özel görüntüleri

Gerçek ismi Eslem Sena Nur olan fenomen Eslem ile Faruk Fatih Özer'in kıskançlık nedeniyle ilişkilerini noktaladığı öğrenildi.

SON DAKİKA: Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer 2 milyar dolarla Arnavutluk'a kaçtı! İşte fenomen sevgilisi Eslem'le çok özel görüntüleri

Konuyla ilgili Erol Köse'ye değerlendirmelerde bulunan Eslem, "Çok zeki çocuktu ve ailece zenginlerdi. Ancak çok kıskançtı. O yüzden ayrıldık" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA: Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer 2 milyar dolarla Arnavutluk'a kaçtı! İşte fenomen sevgilisi Eslem'le çok özel görüntüleri