SON DAKİKA: Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer 2 milyar dolarla Arnavutluk'a kaçtı! İşte fenomen sevgilisi Eslem'le çok özel görüntüleri

Son dakika haberleri...Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer 2 milyar dolarla Arnavutluk'a kaçtı. Özer hakkında krımızı bülten çıkarılırken her geçen dakika yeni detaylar ortaya çıkıyor. Faruk Fatih Özer, bir dönem sosyal medya fenomeni Eslem ile aşk yaşamış. Ancak bu ilişki kıskançlık nedeniyle bitmiş. İşte Eslem ile Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in çok özel görüntüleri ve Eslem'in fotoğrafları...

23.04.2021 13:14 - Son Güncelleme: 23.04.2021 13:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





