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Vaka haritasında zirvede yer alan Samsun'un 70 hanelik 'mavi' mahallesi! Uzun süredir vaka görünmüyor

Son dakika haberi... Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi sürüyor. İllere göre vaka haritasında zirvede yer alan Samsun'un Bafra ilçesine bağlı Asar Mahallesi'nde uzun süredir görülmüyor. 'Kırmızı' şehrin 'mavi' mahallesinde 70 hane bulunuyor. Vatandaşlar tedbirlere sıkı bir şekilde uyuyor. 70 hanede 334 kişinin yaşadığı mahallede 6 aydır vaka görülmedi.

23.03.2021 13:16 - Son Güncelleme: 23.03.2021 13:17
Vaka haritasında zirvede yer alan Samsun'un 70 hanelik 'mavi' mahallesi! Uzun süredir vaka görünmüyor


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13- 19 Mart tarihleri arasında illere göre 100 bin kişiye düşen COVID-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı.

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Vaka haritasında zirvede yer alan Samsun'un 70 hanelik 'mavi' mahallesi! Uzun süredir vaka görünmüyor


Nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü iller Samsun, Giresun, Sinop, Balıkesir ve Yalova oldu. En çok vakanın görüldüğü ilk 3 il Karadeniz Bölgesi'nden çıktı.

Vaka haritasında zirvede yer alan Samsun'un 70 hanelik 'mavi' mahallesi! Uzun süredir vaka görünmüyor


Haftalık verilere göre Samsun, her 100 bin kişide 508,97 vaka ile ülke genelinde en yüksek vaka sayısına sahip il oldu. 3 haftadır vaka sayısında zirvede olan Samsun'un bazı mahallelerinde ise virüs görülmüyor.

Vaka haritasında zirvede yer alan Samsun'un 70 hanelik 'mavi' mahallesi! Uzun süredir vaka görünmüyor


O mahallelerden biri de Bafra ilçesine bağlı Asar Mahallesi oldu.

Vaka haritasında zirvede yer alan Samsun'un 70 hanelik 'mavi' mahallesi! Uzun süredir vaka görünmüyor
70 hanede 334 kişinin yaşadığı mahallede 6 aydır vaka görülmedi.