Vaka haritasında zirvede yer alan Samsun'un 70 hanelik 'mavi' mahallesi! Uzun süredir vaka görünmüyor
Son dakika haberi... Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi sürüyor. İllere göre vaka haritasında zirvede yer alan Samsun'un Bafra ilçesine bağlı Asar Mahallesi'nde uzun süredir görülmüyor. 'Kırmızı' şehrin 'mavi' mahallesinde 70 hane bulunuyor. Vatandaşlar tedbirlere sıkı bir şekilde uyuyor. 70 hanede 334 kişinin yaşadığı mahallede 6 aydır vaka görülmedi.
23.03.2021 13:16
- Son Güncelleme: 23.03.2021 13:17