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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: İşte vaka sayısının en çok arttığı iller! Kritik tarih Ramazan ayı! 22 ile yeni kısıtlamalar geliyor!

Türkiye, 1 Mart'ta gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı risk haritasına göre kademe kademe normalleşmeye geçmişti. Ancak koronavirüs vaka yoğunluğunun her geçen gün artması ve günlük vaka sayısının 30 bini aşması yetkilileri alarma geçirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son dakika açıklamasında vaka sayısının en çok arttığı illeri açıkladı. Buna göre Ramazan ayı ile birlikte 22 ile yeni kısıtlamalar geleceği açıklandı. İşte tek tedbirler için belirlenen iller

23.03.2021 13:31 - Son Güncelleme: 23.03.2021 13:36
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: İşte vaka sayısının en çok arttığı iller! Kritik tarih Ramazan ayı! 22 ile yeni kısıtlamalar geliyor!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından vakaların en çok arttığı illeri açıkladı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: İşte vaka sayısının en çok arttığı iller! Kritik tarih Ramazan ayı! 22 ile yeni kısıtlamalar geliyor!

Koca, "Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Kastamonu, Çankırı, Yalova, İstanbul ve Erzincan.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: İşte vaka sayısının en çok arttığı iller! Kritik tarih Ramazan ayı! 22 ile yeni kısıtlamalar geliyor!

En çok azalan illerimiz: Sinop, Gümüşhane, Mersin, Kırıkkale ve Burdur. Riski ortadan kaldıracak olan tedbirdir" dedi.

Son dakika: Kritik tarih Ramazan ayı! 22 ile yeni kısıtlamalar geliyor!

Öte yandan koronavirüs vaka sayısındaki durdurulamayan artış yeni kısıtlama kararlarını da gündeme getirdi. Gelen son dakika haberine göre, Ramazan ayı ile birlikte yeni koronavirüs kısıtlamaları geliyor. 22 il için gündemde olan ek tedbirlerin kapsamı da belirlenmeye başladı.

Son dakika: Kritik tarih Ramazan ayı! 22 ile yeni kısıtlamalar geliyor!

Türkiye'de her geçen artan vaka sayıları durumu kötüye götürdü. Dün 201 bin 215 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 216 kişinin testi pozitif çıktı, 117 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 981 oldu.