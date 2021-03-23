Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: İşte vaka sayısının en çok arttığı iller! Kritik tarih Ramazan ayı! 22 ile yeni kısıtlamalar geliyor!

Öte yandan koronavirüs vaka sayısındaki durdurulamayan artış yeni kısıtlama kararlarını da gündeme getirdi. Gelen son dakika haberine göre, Ramazan ayı ile birlikte yeni koronavirüs kısıtlamaları geliyor. 22 il için gündemde olan ek tedbirlerin kapsamı da belirlenmeye başladı.