Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: İşte vaka sayısının en çok arttığı iller! Kritik tarih Ramazan ayı! 22 ile yeni kısıtlamalar geliyor!
Türkiye, 1 Mart'ta gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı risk haritasına göre kademe kademe normalleşmeye geçmişti. Ancak koronavirüs vaka yoğunluğunun her geçen gün artması ve günlük vaka sayısının 30 bini aşması yetkilileri alarma geçirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son dakika açıklamasında vaka sayısının en çok arttığı illeri açıkladı. Buna göre Ramazan ayı ile birlikte 22 ile yeni kısıtlamalar geleceği açıklandı. İşte tek tedbirler için belirlenen iller
23.03.2021 13:31
- Son Güncelleme: 23.03.2021 13:36