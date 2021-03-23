Galataport Kruvaziyer Liman projesinde sona yaklaşıldı! Bölgedeki son durum havadan görüntülendi
Nisan ayı içinde ilk kruvaziyer geminin yanaşması planlanan projede birçok bina tamamlandı. Karaköy'den Fındıklı'ya 1.2 kilometrelik bir alanda süren dev projede çalışmalar 24 saat aralıksız sürüyor. Bölgedeki son durum havadan görüntülendi. Projeyle birlikte daha önce sadece kruvaziyer yolcuların dolaşabildiği sahil de halkın kullanımına açılacak. Alan üzerinde hareketli kapaklarla geçici gümrük alanları oluşturulacak. Yabancı yolcular bu alanlardan terminal binasına alındıktan sonra kapaklar açılarak o bölge tekrar halka açılacak. Proje tamamlandığında İstanbul limanına 6 binden daha fazla yolcu kapasiteli dev yolcu gemileri yanaşabilecek.
23.03.2021 10:44
- Son Güncelleme: 23.03.2021 10:47