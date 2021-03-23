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Galataport Kruvaziyer Liman projesinde sona yaklaşıldı! Bölgedeki son durum havadan görüntülendi

Nisan ayı içinde ilk kruvaziyer geminin yanaşması planlanan projede birçok bina tamamlandı. Karaköy'den Fındıklı'ya 1.2 kilometrelik bir alanda süren dev projede çalışmalar 24 saat aralıksız sürüyor. Bölgedeki son durum havadan görüntülendi. Projeyle birlikte daha önce sadece kruvaziyer yolcuların dolaşabildiği sahil de halkın kullanımına açılacak. Alan üzerinde hareketli kapaklarla geçici gümrük alanları oluşturulacak. Yabancı yolcular bu alanlardan terminal binasına alındıktan sonra kapaklar açılarak o bölge tekrar halka açılacak. Proje tamamlandığında İstanbul limanına 6 binden daha fazla yolcu kapasiteli dev yolcu gemileri yanaşabilecek.

DHA
23.03.2021 10:44 - Son Güncelleme: 23.03.2021 10:47
Galataport Kruvaziyer Liman projesinde sona yaklaşıldı! Bölgedeki son durum havadan görüntülendi

GALATAPORT Kruvaziyer Liman projesinde sona yaklaşıldı. Nisan ayı içinde ilk kruvaziyer geminin yanaşması planlanan projede birçok bina tamamlandı. Karaköy'den Fındıklı'ya 1.2 kilometrelik bir alanda süren dev projede çalışmalar 24 saat aralıksız sürüyor. Bölgedeki son durum havadan görüntülendi.

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Galataport Kruvaziyer Liman projesinde sona yaklaşıldı! Bölgedeki son durum havadan görüntülendi

2016 YILINDAN BU YANA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Galataport projesinde, Karaköy Rıhtımı'ndan Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü'ne kadar uzanan 1.2 kilometrelik sahil şeridinde çalışmalar 2016 yılı sonunda başlamıştı.

Galataport Kruvaziyer Liman projesinde sona yaklaşıldı! Bölgedeki son durum havadan görüntülendi

Önce limanın, Karaköy bölgesinde bulunan tek ve iki katlı yolcu kabul ve pasaport işlemlerinin yapıldığı eski binalar ve antrepoların yıkım işi tamamlanmış, daha sonra proje alanında yer alan İstanbul Modern Sanat Müzesinin bulunduğu binanın yıkılmasıyla yapım çalışmalarına hız verilmişti.

Galataport Kruvaziyer Liman projesinde sona yaklaşıldı! Bölgedeki son durum havadan görüntülendi

2 BİNDEN FAZLA İŞÇİ AYNI ANDA ÇALIŞIYOR
İlk geminin Nisan 2021'de yanaşmasının beklendiği Galataport projesi kapsamında birçok binanın yapımı tamamlandı. Bu binaların iç dizaynlarında son dokunuşların yapıldığı öğrenildi.

Galataport Kruvaziyer Liman projesinde sona yaklaşıldı! Bölgedeki son durum havadan görüntülendi

Proje kapsamında bazı binaların inşaatı ise devam ediyor. İstanbul Modern müzesi için yeniden yapılan bina ile Karaköy'de bulunan tarihi yolcu salonu ile paket postanesi de bu binaların arasında.