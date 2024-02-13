Uzun-kısa, duygusal, komik Sevgililer Günü mesajları 💍💖Whatsapp, Instagram, SMS eşe, flörte, eski sevgiliye 💔 14 Şubat Sevgililer Günü mesajları ve sözleri

1 Sevgililer Günü, aşkın en yoğun hissedildiği, romantizmin doruk noktasına ulaştığı özel bir gün. Bu özel günü daha da unutulmaz kılmak için sevgilinize gönderebileceğiniz romantik ve duygusal mesajlarla ilgili sizin için derlediğimiz birkaç öneri...

2 💖 14 ŞUBAT 2024 SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI 💖 💘 "Kalbim, senin adınla çarpıyor. Sevgililer Günü'nü seninle geçirmek, bu kalbin her çarpışında sana olan sevgimi bir kez daha hissetmek demek." 💘 "Aşkınla dolup taşan bir kalp, seninle atıyor. Sevgililer Günü'nü seninle kutlamak, bu aşkı doyasıya yaşamak demek." 💘 "Gözlerin, beni aşkın en derin sularına çeken bir deniz gibi. Sevgililer Günü'nü seninle geçirmek, bu denizde kaybolmak demek." 💘 "Seninle geçirdiğim her an, bir ömre bedel. Sevgililer Günü'nü seninle kutlamak, bu özel anı birlikte yaşamak demek." 💘 "Aşkın melodisi, seninle daha da güzel çalıyor. Sevgililer Günü'nü seninle bu güzel melodiyle kutlamak demek." 💘 "Sensiz bir gün, eksik bir melodi gibidir. Sevgililer Günü'nü seninle tamamlamak, hayatıma anlam katmak demek." 💘 "Gözlerinde kaybolan bir aşk hikayesi yazdık beraber. Sevgililer Günü'nü seninle bu hikayeyi birlikte hatırlamak demek."