Uzmanlardan cep telefonunu sık kullananlara koronavirüs uyarısı! Bunu sakın yapmayın!

Çin'de patlak veren ve dünyaya hızla yayılan koronavirüs konusunda halen araştırmalar sürerken, diğer yandan telefonlarla ilgili çok önemli bir uyarı geldi.



Londra Üniversitesi'nde mikrobiyoloji uzmanı olan Doktor Lena Ciric, telefonların en sık temas edilen eşyalardan biri olduğunu hatırlatıyor ve temizliği konusunda çok önemli açıklamalarda bulunuyor. Bakın neyi yapmalısınız, neyi yapmamalısınız?