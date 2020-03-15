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Uzmanlardan cep telefonunu sık kullananlara koronavirüs uyarısı! Bunu sakın yapmayın!

Çin'den tüm dünyaya yayılan yeni tip Koronavirüsün dünya genelini etkileyen bir salgın haline dönmesinin ardından çarpıcı uyarılarda bulunan uzmanlar, herkesin hemen hemen her dakika elinde bulunan cep telefonları konusunda dikkat çeken uyarılarda bulundu. Koronavirüsün bulaşmasında en büyük tehlikenin telefonlarda olduğunu belirten uzmanlar telefon temizliğinin özenle yapılması gerektiğini söyledi. İşte tüm detaylar…

15.03.2020 09:19 - Son Güncelleme: 15.03.2020 09:23
Uzmanlardan cep telefonunu sık kullananlara koronavirüs uyarısı! Bunu sakın yapmayın!

Çin'de patlak veren ve dünyaya hızla yayılan koronavirüs konusunda halen araştırmalar sürerken, diğer yandan telefonlarla ilgili çok önemli bir uyarı geldi.

Londra Üniversitesi'nde mikrobiyoloji uzmanı olan Doktor Lena Ciric, telefonların en sık temas edilen eşyalardan biri olduğunu hatırlatıyor ve temizliği konusunda çok önemli açıklamalarda bulunuyor. Bakın neyi yapmalısınız, neyi yapmamalısınız?

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Uzmanlardan cep telefonunu sık kullananlara koronavirüs uyarısı! Bunu sakın yapmayın!

Öncelikle telefonu prizden çıkarın, kapatın ve telefon kılıfını çıkarın.

Uzmanlardan cep telefonunu sık kullananlara koronavirüs uyarısı! Bunu sakın yapmayın!

Bütün büyük telefon üreticileri kimyasal sıvı, jel ve aşındırıcı ıslak bez kullanılmaması yönünde uyarılarda bulunuyor. Bunun sebebi ise ekranın koruyucu tabakasına zarar verebilme ihtimali.

Uzmanlardan cep telefonunu sık kullananlara koronavirüs uyarısı! Bunu sakın yapmayın!

Mikrofiber bezi su ve evde kullanılan sabunla ıslatın.

Uzmanlardan cep telefonunu sık kullananlara koronavirüs uyarısı! Bunu sakın yapmayın!

Nazikçe telefonun yüzeyini bu nemli bezle silin.

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