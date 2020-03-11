Uzmanlar açıkladı: Koronavirüs belirtileri nelerdir? Grip ile koronavirüsün belirtileri aynı mı?

Ökten, "Bildiğimiz gribal enfeksiyonla başlayan daha sonrasında akciğerlere inen bir tablo söz konusu. Daha sonrasında da ciddi ağır solunum yetmezliğiyle devam eden bir tablo karşımıza çıkıyor. Bu yüzden herkeste bir panik havası var. Temizlik kurallarına önem vererek ortadan kaldırılabilecek bir virüs. Bu yüzden ortamdaki panik havasının dağılıp biraz daha bilinçli bir şekilde hareket edilmesi gerekiyor. Virüsten korunmak için yüzde 70'lik alkol içeren maddeler yeterli. Yani kolonya da yüzde 70 alkol içerir. Kolonya ile virüsten korunabiliriz. Ellerimizin temiz olması gerekiyor. El temizliği için 20 saniyelik bir yıkama süreci olmalı" diye konuştu.