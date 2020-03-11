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Koronavirüs haberinin ardından vatandaş marketlere akın etti! Raflar boşaltıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gece 00.30'da yaptığı basın açıklamasında koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşın test sonucunun pozitif çıktığını bildirdi. Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının açıklanamasının ardından bazı vatandaşlar marketlere ve eczanelere akın etti.

11.03.2020 14:22 - Son Güncelleme: 11.03.2020 14:58
Koronavirüs haberinin ardından vatandaş marketlere akın etti! Raflar boşaltıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gece 00.30'da yaptığı basın açıklamasında koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşın test sonucunun pozitif çıktığını bildirdi.

Koca, hastaya ilişkin "Tanı, yüksek ateş ve öksürük şikayetinin sebebinin araştırılması sonucu konulmuştur. Hastanın virüsü Avrupa teması üzerinden aldığı bilinmektedir. Dış dünyadan tamamen izole edilmiştir. Hasta bir erkektir ve genel durumu iyidir. Aile bireylerinin hepsi ve yakın çevresindeki tüm bireyler bu anlamda gözetim altındadır ve her biri şüpheli kabul edilmiştir" ifadelerini kullandı.

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Koronavirüs haberinin ardından vatandaş marketlere akın etti! Raflar boşaltıldı

İLK VAKANIN ARDINDAN PANİK
Bazı vatandaşlar, Türkiye'de ilk vakanın açıklanmasının ardından soluğu market ve eczanelerde aldı.

Koronavirüs haberinin ardından vatandaş marketlere akın etti! Raflar boşaltıldı

Marketlerde Makarna, un ve tuvalet kağıdının olduğu rafların kısa sürede boşaltıldığı görüldü.

Koronavirüs haberinin ardından vatandaş marketlere akın etti! Raflar boşaltıldı

KOLONYA FİRMASININ ÖNÜNDE KUYRUK
Sosyal medyada ortaya çıkan görüntülerde vatandaşların kolonya ürünleri satan firmaların önünde kuyruğa girdiği görüldü.

Koronavirüs haberinin ardından vatandaş marketlere akın etti! Raflar boşaltıldı
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