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PÖH’lerin Meriç Nehri'ndeki Zodyak botlu devriyesini Yunan askeri dürbünle izledi

Son dakika haberi... Yunanistan tarafından geri itmeleri önlemek amacıyla Meriç Nehri'nde göreve başlayan özel harekat polislerinin Zodyak botlu devriyesini, Yunanistan güvenlik güçleri dürbünle izledi. Özel harekat polislerinin Meriç Nehri boyunca görev başlamasının ardından geri itmeler noktasındaki durumun seyri değişti. PÖH'lerin bölgeye konuşlanmasıyla birlikte, Yunanistan tarafından geri itmelerde ise durumun gözle oranda azaldığı görüldü.

11.03.2020 17:08 - Son Güncelleme: 11.03.2020 17:18
PÖH’lerin Meriç Nehri'ndeki Zodyak botlu devriyesini Yunan askeri dürbünle izledi

Yunanistan tarafından geri itmeleri önlemek amacıyla Meriç Nehri'nde göreve başlayan özel harekat polislerinin Zodyak botlu devriyesini, Yunanistan güvenlik güçleri dürbünle izledi.

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PÖH’lerin Meriç Nehri'ndeki Zodyak botlu devriyesini Yunan askeri dürbünle izledi

Türkiye'nin sınır kapılarını açmasıyla birlikte binlerce mülteci sınır kapılarına ve Meriç Nehri'ne akın etmiş ve binlercesi sınırı geçmeyi başarmıştı.

PÖH’lerin Meriç Nehri'ndeki Zodyak botlu devriyesini Yunan askeri dürbünle izledi

Yunan güvenlik güçlerinin bazı göçmenleri yakalayarak zorla Türkiye'ye geri göndermesinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, bin özel harekat polisinin (PÖH) geri itmeleri engellemek amacıyla sınıra takviye edileceğini açıklamıştı.

PÖH’lerin Meriç Nehri'ndeki Zodyak botlu devriyesini Yunan askeri dürbünle izledi

Geçtiğimiz hafta itibariyle sınıra sevk edilen özel harekat polisleri, sınır hattı boyunca Meriç Nehri kıyısında askerlerle birlikte devriye faaliyetlerine başladı.

PÖH’lerin Meriç Nehri'ndeki Zodyak botlu devriyesini Yunan askeri dürbünle izledi

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ DEVRİYE ATIYOR, YUNAN İZLİYOR
Meriç Nehri boyunca konuşlanan özel harekat polisleri, sınırın her noktasında adeta kuş uçurtmuyor. Tam donanımlı PÖH'ler Meriç Nehri boyunca Zodyak botlarla da sürekli devriye atıyor.

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