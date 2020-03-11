PÖH’lerin Meriç Nehri'ndeki Zodyak botlu devriyesini Yunan askeri dürbünle izledi

Yunan güvenlik güçlerinin bazı göçmenleri yakalayarak zorla Türkiye'ye geri göndermesinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, bin özel harekat polisinin (PÖH) geri itmeleri engellemek amacıyla sınıra takviye edileceğini açıklamıştı.