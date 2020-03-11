PÖH’lerin Meriç Nehri'ndeki Zodyak botlu devriyesini Yunan askeri dürbünle izledi
Son dakika haberi... Yunanistan tarafından geri itmeleri önlemek amacıyla Meriç Nehri'nde göreve başlayan özel harekat polislerinin Zodyak botlu devriyesini, Yunanistan güvenlik güçleri dürbünle izledi. Özel harekat polislerinin Meriç Nehri boyunca görev başlamasının ardından geri itmeler noktasındaki durumun seyri değişti. PÖH'lerin bölgeye konuşlanmasıyla birlikte, Yunanistan tarafından geri itmelerde ise durumun gözle oranda azaldığı görüldü.
11.03.2020 17:08
- Son Güncelleme: 11.03.2020 17:18
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