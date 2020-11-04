Uzman isimden son dakika İstanbul depremi uyarısı: Marmara depreminde tsunamide dalgalar 200 metre içeri girebilir

"CİDDİ TSUNAMİ ETKİSİ OLABİLİR"

Ulutaş Marmara Denizi'nde deniz içi heyelan olma ihtimali olduğunu ve ciddi tsunami etkisi olacağını belirterek, "Çok büyük boyutlu dalgalar yerine dalgayla beraber su ne kadar içeri girer bunu düşünmek lazım. Özellikle Marmara sanayi kuruluşlarının bol olduğu, limanların ve işletmelerin olduğu bir yer. Böyle bir yerde eğer dalgalar içeri girecek olursa 200 metre kadar girme ihtimali olası" dedi.