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Uzman isimden son dakika İstanbul depremi uyarısı: Marmara depreminde tsunamide dalgalar 200 metre içeri girebilir

İzmir'de meydana gelen 6.6'lık depremin ardından tsunami oluştu. İzmir'de yaşanan tsunami sonrasında, denizin 300-350 metre kadar içeri girmiş olabileceği ifade ediliyor. Peki ya İstanbul? Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü'nde görevli Doç. Dr. Ergin Ulutaş Marmara'da yaşanabilecek deprem sonrası için kritik uyarılarda bulundu. Doç. Dr. Ergin Ulutaş, olası Marmara depreminde deniz içi heyelan olma ihtimali olduğunu ve ciddi tsunami etkisi olacağını belirterek, "Çok büyük boyutlu dalgalar yerine dalgayla beraber su ne kadar içeri girer bunu düşünmek lazım. Özellikle Marmara sanayi kuruluşlarının bol olduğu, limanların ve işletmelerin olduğu bir yer. Böyle bir yerde eğer dalgalar içeri girecek olursa 200 metre kadar girme ihtimali olası" dedi.

04.11.2020 13:22 - Son Güncelleme: 04.11.2020 13:22
Uzman isimden son dakika İstanbul depremi uyarısı: Marmara depreminde tsunamide dalgalar 200 metre içeri girebilir

İzmir'de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin ardından oluşan tsunamiyi inceleyen Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü'nde görevli Doç. Dr. Ergin Ulutaş, olası Marmara depremi ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte olası Marmara depremi ile ilgili son dakika açıklamalar...

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Uzman isimden son dakika İstanbul depremi uyarısı: Marmara depreminde tsunamide dalgalar 200 metre içeri girebilir

"CİDDİ TSUNAMİ ETKİSİ OLABİLİR"

Ulutaş Marmara Denizi'nde deniz içi heyelan olma ihtimali olduğunu ve ciddi tsunami etkisi olacağını belirterek, "Çok büyük boyutlu dalgalar yerine dalgayla beraber su ne kadar içeri girer bunu düşünmek lazım. Özellikle Marmara sanayi kuruluşlarının bol olduğu, limanların ve işletmelerin olduğu bir yer. Böyle bir yerde eğer dalgalar içeri girecek olursa 200 metre kadar girme ihtimali olası" dedi.

Uzman isimden son dakika İstanbul depremi uyarısı: Marmara depreminde tsunamide dalgalar 200 metre içeri girebilir

"DALGALAR 200 METRE İÇERİ GİREBİLİR"

Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü'nde görevli Doç. Dr. Ergin Ulutaş, olası Marmara depreminden sonra tsunami olabileceğini ve dalgaların yaklaşık 200 metre içeriye girebileceğini söyledi.

Uzman isimden son dakika İstanbul depremi uyarısı: Marmara depreminde tsunamide dalgalar 200 metre içeri girebilir

İzmir Seferihisar açıklarındaki depremin hemen ardından bir ekip eşliğinde planlama yaparak tsunaminin oluştuğu alana gittiklerini belirten Ergin Ulutaş, "İlk gittiğimiz yerlerden biri Akarca civarıydı. Çünkü ilk başta telefon görüşmelerimizde orada tsunaminin daha etkili olduğunu duyduk"

Uzman isimden son dakika İstanbul depremi uyarısı: Marmara depreminde tsunamide dalgalar 200 metre içeri girebilir

İKLİMSEL ÖLÇÜMLER

"Burada tsunaminin yaklaşık 300- 350 metrelere kadar içeriye girdiği alanları gördük. Ancak bu bizim ilksel gözlem ve ölçümlerimizdi. Tüm hat detaylı incelendiğinde tabii bu rakamın biraz daha üst değerlere çıkacağını düşünüyorum. Ben 300 metre içeriye su girdiğini, su basması yaşandığını gördüm. Yani dalga küçük dahi olsa, oraya kadar ulaştığını söyleyebilirim" dedi.

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