İzmir'de binalardan çıkan enkaz, özel alanda muhafazaya alındı! 24 saat nöbet tutuluyor
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremin ardından yıkılan ve ağır hasar gören binaların enkazları tek bir alanda toplandı. Hiç kimsenin yaklaştırılmadığı bölgede hem emniyet görevlileri hem de belediye çalışanları 24 saat boyunca nöbet tutuyor.
04.11.2020 16:18
- Son Güncelleme: 04.11.2020 16:29
Çocuklarının oturduğu yıkılan Doğanlar Apartmanı'ndaki enkazdaki malzemelerine bakmak için alana gelen Hüveyda Güler Alkan, "Çocuklarım yeni evlendi. Ben de onlarla kalıyordum. Depremde onlar işteydi ben ise Mordoğan'daydım. O sebeple Allah'a şükürler olsun bir can kaybımız yok. Çocuklarımız yeni evli oldukları için ziynet eşyaları vardı. Onlara bakmak için gelmiştik. Ancak yetkililer buraya hiç kimseyi yaklaştırmıyorlar. O sebeple içimiz çok rahat. Hayat devam ediyor. 1999'da Yalova'da da depremi yaşadım. Komşularımızı kaybettik, çok zor bir durum. Kolay kolay atlatacağımızı düşünmüyorum. Allah bir daha böyle bir şey yaşatmasın" dedi.
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