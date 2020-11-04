Haberler Galeri Güncel İzmir'de binalardan çıkan enkaz, özel alanda muhafazaya alındı! 24 saat nöbet tutuluyor

İzmir'de binalardan çıkan enkaz, özel alanda muhafazaya alındı! 24 saat nöbet tutuluyor

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremin ardından yıkılan ve ağır hasar gören binaların enkazları tek bir alanda toplandı. Hiç kimsenin yaklaştırılmadığı bölgede hem emniyet görevlileri hem de belediye çalışanları 24 saat boyunca nöbet tutuyor.

04.11.2020 16:18 - Son Güncelleme: 04.11.2020 16:29
Tek bir alanda toplandı! Kimse yaklaştırılmıyor, 24 saat nöbet tutuluyor

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında, cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde bazı binalar yıkıldı, bazıları da ağır hasar gördü. Yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları sona ererken, binaların enkazları tek bir noktada toplanmaya başlandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Tek bir alanda toplandı! Kimse yaklaştırılmıyor, 24 saat nöbet tutuluyor

Kamyonlarla toplama alanına getirilen enkazlar, önceden belirlenen yerlere dökülürken, nereden getirildikleri ve hangi kamyonla getirildikleri de kayıt altına alınıyor. Enkazların toplandığı bölgeye hiçbir vatandaş yaklaştırılmıyor.

Tek bir alanda toplandı! Kimse yaklaştırılmıyor, 24 saat nöbet tutuluyor

Döküm alanında hem emniyet güçleri hem de belediye çalışanları 24 saat boyunca nöbet tutuyor. Alandaki görevliler, hiçbir depremzedeye herhangi bir teslimat yapılmadığının da altını çizdi.

Tek bir alanda toplandı! Kimse yaklaştırılmıyor, 24 saat nöbet tutuluyor

Çocuklarının oturduğu yıkılan Doğanlar Apartmanı'ndaki enkazdaki malzemelerine bakmak için alana gelen Hüveyda Güler Alkan, "Çocuklarım yeni evlendi. Ben de onlarla kalıyordum. Depremde onlar işteydi ben ise Mordoğan'daydım. O sebeple Allah'a şükürler olsun bir can kaybımız yok. Çocuklarımız yeni evli oldukları için ziynet eşyaları vardı. Onlara bakmak için gelmiştik. Ancak yetkililer buraya hiç kimseyi yaklaştırmıyorlar. O sebeple içimiz çok rahat. Hayat devam ediyor. 1999'da Yalova'da da depremi yaşadım. Komşularımızı kaybettik, çok zor bir durum. Kolay kolay atlatacağımızı düşünmüyorum. Allah bir daha böyle bir şey yaşatmasın" dedi.

Tek bir alanda toplandı! Kimse yaklaştırılmıyor, 24 saat nöbet tutuluyor

Döküm alanında görev yapan İzmir Büyükşehir Belediye görevlisi Rıdvan Gürler, "Cuma gününden itibaren gelen malzemeler apartman apartman ayrılmış durumda.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Uzman isimden son dakika İstanbul depremi uyarısı: Marmara depreminde tsunamide dalgalar 200 metre içeri girebilir
Uzman isimden son dakika İstanbul depremi uyarısı: Marmara depreminde tsunamide dalgalar 200 metre içeri girebilir