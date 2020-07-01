Uzman isim 'koronavirüs farklılaşıyor' diyerek uyardı! Sonbahar öncesi bunu mutlaka yapın...
Koronavirüs salgınıyle birlikte kontrollü sosyal yaşama geçilmesiyle vaka sayılarının arttığını belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Servet Kayhan, iki haftalık sıkı bir önlem ile vakaların tamamen bitirilebileceğini söyledi. Prof. Dr. Kayhan, sonbaharda Covid-19 ve olağan grip vakalarının aynı anda görülebileceğini ifade ederken, kronik hastalığı bulunanları ölümcül vakalara yakalanmamak için grip aşısı olmaya çağırdı.
Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Servet Kayhan, yeni tip Koronavirüs salgınında vaka sayısının yeniden artışa geçmesini değerlendirdi. Prof. Dr. Kayhan, 2019 yılının son haftalarında yeni tanımlanan bir Koronavirüs olan Covid-19'un, bundan önceki SARS ve MERS virüsleri gibi mutasyona uğrayıp etkisini kaybetmediğini vurguladı. Geride kalan 6 ay boyunca dünyada salgına yol açan Covid-19'un halen aktif olarak yayılmaya devam ettiğini anlatan Kayhan, "Dünyada yaklaşık 10 milyon kişi enfekte oldu, yaklaşık 500 bin kişi öldü. Ülkemizde 200 bin civarında vaka ve 5 bin 115 ölüm var" diye konuştu.
SIKI ÖNLEM VAKALARI BİTİRİR
1 Haziran'dan itibaren kontrollü normal hayata geçilince vaka sayılarının yeniden artış trendine girdiğini kaydeden Prof. Dr. Servet Kayhan şöyle devam etti:
"Virüsün yaklaşık 1 hafta - 10 gün arasında değişen bir kuluçka dönemi var. Dolayısıyla bugün gördüğümüz vakalar bir hafta önceki bulaşmaların tezahürü. Biz aslında çok sıkı önlemlerle iki haftalık bir süreç uygulamış olsak yeni bir vaka belki görmeyeceğiz. Ama maalesef hâlâ günlük yeni vakalar görüyoruz."
SON DÖNEMDE VAKALAR FARKLILAŞIYOR
Prof. Dr. Servet Kayhan, Koronavirüsün yayılmasının ne zamana kadar süreceği sorusu üzerine şunları söyledi:
"Birincisi, virüs zararsız bir forma dönüşürse ortadan kaybolur ki biz henüz bunu görmedik. Fakat son zamanlarda gördüğümüz vakaların biraz farklılık gösterdiğini söyleyebiliriz. Hastalık daha hafif seyrediyor, ölüm oranları biraz azalıyor. ARDS solunum yetmezliği tabloları ilk aylardakine göre daha az görülüyor."
AŞI BULUNSA BİLE ÜRETİME ZAMAN LAZIM
Virüsün tamamen kaybolması için aşı geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Servet Kayhan, "Yapılan aşı çalışmaları var ama henüz uygulamaya dönük en az 3-6 aylık bir süreye daha ihtiyaç var. Çünkü hayvan ve insan deneylerinin yapılması gerekiyor. Ayrıca aşı bulunsa bile tüm dünyaya yetecek aşı üretimi için de zamana ihtiyaç olacak" diye konuştu.
YAYILMA HIZINDA ARTIŞ RİSKİ VAR
Önümüzdeki dönemde Koronavirüsün yayılma hızında tekrar bir artış riski bulunduğunu ifade eden Kayhan, "Bunun 1918 yılında İspanya'da yaşanan influenza pandemisi sırasında görüldüğünü, hastalığın iki yıl süreyle ikinci, üçüncü dalgalar şeklinde tekrar yayıldığını biliyoruz" ifadelerini kullandı.
HIV GİBİ YAŞAMAYA DEVAM EDEBİLİR
Prof. Dr. Servet Kayhan, Covid-19 virüsünü, AIDS hastalığına yol açan HIV'dekine benzer bir geleceğin bekliyor olabileceğine değinirken "Bugün HIV pozitif hastalar var. HIV yaklaşık 30-40 yıldır dünya gündeminde ve bununla birlikte yaşam devam ediyor. Yani böyle bir ihtimal de var diyelim" ifadelerini kullandı. Kronik HIV pozitif hastaların sürekli takip gerektirdiğine işaret eden Kayhan "HIV pozitife karşı kullanılan ilaç var. Ama hastalığı yok etmeyebiliyor. Bu arada HIV bağışıklık sistemini zayıflattığı için başka hastalıklar araya girip insanları öldürebiliyor. HIV cinsel ilişki ve kan yoluyla bulaşırken, Covid-19 solunumla yayılan bir hastalık. Etkin bir aşı bulunmazsa Covid-19 için HIV benzeri bir gelecek ihtimalini düşünmeliyiz" diye konuştu.