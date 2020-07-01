Uzman isim 'koronavirüs farklılaşıyor' diyerek uyardı! Sonbahar öncesi bunu mutlaka yapın...

AŞI BULUNSA BİLE ÜRETİME ZAMAN LAZIM

Virüsün tamamen kaybolması için aşı geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Servet Kayhan, "Yapılan aşı çalışmaları var ama henüz uygulamaya dönük en az 3-6 aylık bir süreye daha ihtiyaç var. Çünkü hayvan ve insan deneylerinin yapılması gerekiyor. Ayrıca aşı bulunsa bile tüm dünyaya yetecek aşı üretimi için de zamana ihtiyaç olacak" diye konuştu.

YAYILMA HIZINDA ARTIŞ RİSKİ VAR

Önümüzdeki dönemde Koronavirüsün yayılma hızında tekrar bir artış riski bulunduğunu ifade eden Kayhan, "Bunun 1918 yılında İspanya'da yaşanan influenza pandemisi sırasında görüldüğünü, hastalığın iki yıl süreyle ikinci, üçüncü dalgalar şeklinde tekrar yayıldığını biliyoruz" ifadelerini kullandı.