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Koronavirüs yasakları bugün kalktı! Düğün salonları, internet kafeler...

Koronavirüsle mücadelede yeni dönem başlıyor. Salgın nedeniyle alınan tedbirlerde bugün itibarıyla değişikliğe gidildi. Koronavirüs tehdidi nedeniyle 4 aydır kapalı olan düğün salonları kapılarını bugün açıyor. Ancak düğünler sıkı tedbirler eşliğinde yapılacak. İnternet kafeler ve oyun salonlarında da yeni düzenlemeler yapıldı ve bugün itibarıyla kapılarını müşterilerine açtı. İşte yeni dönemin detayları...

01.07.2020 09:58 - Son Güncelleme: 01.07.2020 10:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





