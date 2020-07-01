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Koronavirüs yasakları bugün kalktı! Düğün salonları, internet kafeler...

Koronavirüsle mücadelede yeni dönem başlıyor. Salgın nedeniyle alınan tedbirlerde bugün itibarıyla değişikliğe gidildi. Koronavirüs tehdidi nedeniyle 4 aydır kapalı olan düğün salonları kapılarını bugün açıyor. Ancak düğünler sıkı tedbirler eşliğinde yapılacak. İnternet kafeler ve oyun salonlarında da yeni düzenlemeler yapıldı ve bugün itibarıyla kapılarını müşterilerine açtı. İşte yeni dönemin detayları...

01.07.2020 09:58 - Son Güncelleme: 01.07.2020 10:07
Koronavirüs yasakları bugün kalktı! Düğün salonları, internet kafeler...

yeni tip korona virüs salgını nedeniyle bir süredir kapalı olan düğün salonları, internet kafeler ve oyun salonları normalleşme süreci kapsamında 1 Temmuz itibariyle yeniden hizmete açılacak olmaları nedeniyle son hazırlıklarını sürdürüyor.

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Koronavirüs yasakları bugün kalktı! Düğün salonları, internet kafeler...

Bahçelievler Belediyesi ekipleri de düğün salonları ve kafelerdeki durumu yerinde inceledi.

Koronavirüs yasakları bugün kalktı! Düğün salonları, internet kafeler...

Ekipler alanlarda masa ve sandalye dizilimi, sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığına, vatandaşlar için önlemlerin alınıp alınmadığına baktı.

Koronavirüs yasakları bugün kalktı! Düğün salonları, internet kafeler...

İşletme sahiplerine uyarılarda bulunulurken bilgilendirici broşürlere dikkat edildi.

Koronavirüs yasakları bugün kalktı! Düğün salonları, internet kafeler...

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, işletme sahipleri mekanların girişinde ateş ölçümü yaparak dezenfektan ve maske verilmesinin ardından vatandaşların alanlara alınacağını belirtirken mekanlarındaki son hazırlıkları neredeyse tamamladıklarını belirtti.

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