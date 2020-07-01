Bakan Albayrak ve ailesine destek mesajları yağdı! Çirkin ifadelerin sahibi gözaltında
Dördüncü kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a tebrik mesajları yağarken, bazı hesaplar ise terbiyeden yoksun, alçak ifadelerle saldırdı. Çirkin mesajlara vatandaşlar ve siyasilerden tepki yağdı. Ahlaksız yorumda bulunan bir kişi ise gözaltına alındı. Başkan Erdoğan, konuya ilişkin "Dünyaya gözlerini henüz açmış bir bebek üzerinden ailesine ve onların temsil ettiği değerlere saldıran bu alçakların peşini bırakmayacağız. Hukuk önünde her birinden işledikleri suçun hesabını elbette soracağız." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile eşi Esra Albayrak dördüncü kez çocuk sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise sekizinci torununa kavuşmanın heyecanını yaşadı. Bakan Berat Albayrak müjdeli haberi, "Rabbimize şükürler olsun, bu gece 4. evladımız Hamza Salih ailemize, dünyamıza sefalar getirdi. Sevgili eşim Esra'ya bize bu mutluluğu yeniden yaşattığı için sevgi ve minnetlerimi sunuyorum. Dualarınızı bekleriz." sözleri ile sosyal medya hesabından duyurdu. Albayrak'ın mutlu gününde bazı Twitter tetikçileri alçak paylaşımlarla saldırıda bulundu. Saldırılara vatandaşlar ve siyasilerden tepki yağdı.
TWİTTER TETİKÇİLERİ 1 GÜNLÜK ÇOCUĞU BİLE HEDEF ALDI
Bakan Albayrak'ın mutluluğuna yer verilen bir haberin Twitter'daki paylaşımının altına ahlaksız bir yorumda bulunuldu. Bu yorumların bazı hesaplar tarafından desteklendiği de görüldü. Ancak vatandaşlar tepkileri ile bu çirkin paylaşımların önünü kesti. Bakan Albayrak ve eşi Esra Albayrak'a destek çığ gibi büyüdü. Siyasiler de alçak paylaşıma sert tepki gösterdi. 1 günlük bebeğin bile hedef alınması sosyal medyadaki ahlaki çöküşü gözler önüne serdi.
DESTEK MESAJLARI YAĞDI
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'a destek mesajları yağdı. Twitter tetikçilerine siyasilerden farklı paylaşımlarla tepki yağdı.
İşte paylaşımda bulunan siyasilerin destek ve tepki mesajları:
MUSTAFA VARANK: Geçtiğimiz günlerde sahte duyarlılık gösterisi için sıraya girenler; konu, insanlıktan bihaber namussuzların sayın Cumhurbaşkanımızın kızı ve yeni doğmuş torununa saldırması olunca, kafalarını nasıl deve kuşu gibi kuma gömüyorlar hayretle izliyoruz. Yazıklar olsun!
ÖMER ÇELİK: Aile değerlerini sistematik olarak hedef alan siyasiler, teşvik ettikleri bu çirkin iklimden sorumludur. Biz aile değerlerinin haysiyetini savunmaya devam edeceğiz. Bu siyasilerin ürettiği iklimde nefes alan ahlak yoksunlarının yeni doğan masum bir bebeği hedef alarak, Sayınn Cumhurbaşkanımızın ailesine, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak ve değerli eşi Esra Albayrak'a dönük kullandıkları ifadeler haysiyetsizliktir. Nefret söyleminin her zaman haysiyet yoksunu müşterileri vardır. Aile değerlerini nefret söyleminin konusu yapan siyasilerin müşterisi bataklıkta çıkıyor.