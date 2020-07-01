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Bakan Albayrak ve ailesine destek mesajları yağdı! Çirkin ifadelerin sahibi gözaltında

Dördüncü kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a tebrik mesajları yağarken, bazı hesaplar ise terbiyeden yoksun, alçak ifadelerle saldırdı. Çirkin mesajlara vatandaşlar ve siyasilerden tepki yağdı. Ahlaksız yorumda bulunan bir kişi ise gözaltına alındı. Başkan Erdoğan, konuya ilişkin "Dünyaya gözlerini henüz açmış bir bebek üzerinden ailesine ve onların temsil ettiği değerlere saldıran bu alçakların peşini bırakmayacağız. Hukuk önünde her birinden işledikleri suçun hesabını elbette soracağız." dedi.

01.07.2020 13:32 - Son Güncelleme: 01.07.2020 13:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





