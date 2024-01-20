MİT'ten "Temas İstanbul" sergisi! İşte ajanların kullandığı malzemeler ve gizli silahlar

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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, serginin açılışında, MİT'in devletin en önemli birimi olduğuna işaret ederek, herkesi 3 hafta boyunca açık kalacak sergiye davet etti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu ise AKM'nin kapısının hem devlet kurumlarına hem de özel sektöre daima açık olduğunu belirterek, "Güçlü bir devlet olmak istihbaratınızın gelişmiş olmasıyla mümkün. Bu anlamda çok iyi bir geleneğe sahibiz. O yüzden tüm vatandaşlarımızı AKM'ye bekliyoruz. Milli İstihbarat Teşkilatımızı görmesi, anlaması açısından çok önemli bir sergi." dedi.