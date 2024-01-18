Uzaya giden ilk Türk astronotun film gibi hayat hikayesi! Alper Gezeravcı'nın 4 yaşındaki o sözleri ortaya çıktı! Ailesi, çocukluğu, eğitimi, rütbesi...

Türkiye'nin ilk astronotu olarak tarihe geçen Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekleştireceği unutulmaz uzay yolculuğu için büyük bir heyecan içinde. Gezeravcı, uzayda geçireceği 14 gün boyunca, bilim dünyasına katkı sağlayacak pek çok önemli deney gerçekleştirecek. Küçük yaşlardan itibaren gökyüzüne olan ilgisiyle bilinen Alper Gezeravcı'nın film gibi hayat hikayesi, herkesin dikkatini çekiyor. İşte, uzaya giden ilk Türk astronotun heyecan verici serüveni...
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğuna başlamasına sayılı saatler kaldı. Bu gece saat 01.11'de gerçekleşecek tarihi fırlatma, Türkiye'nin dört bir yanından merakla takip ediliyor. İstanbul ve Ankara'daki merkezi meydanlar ile çeşitli bilim merkezlerinden canlı olarak izlenecek bu önemli an, Türk bilim tarihi için bir dönüm noktası niteliğinde.
Kızılay ve Taksim'de Uzay Heyecanı: Dome Çadırlar ve Planetaryumlar Kuruldu
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bu özel geceyi kutlamak için İstanbul ve Ankara'daki meydanlara dev kubbeli dome çadırlar ve planetaryumlar kurdu. Alper Gezeravcı'nın fotoğrafları, Türkiye Uzay Ajansı ve Milli Teknoloji Hamlesi logoları bu alanlarda sergilenecek, böylece vatandaşlar hem Gezeravcı'nın yolculuğunu takip edebilecek hem de bu tarihi anın coşkusunu birlikte yaşayacak.
TÜBİTAK Uzay İstasyonu'nda Yoğun Çalışma ve Takip
Ankara ODTÜ yerleşkesindeki TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Yer İstasyonu, astronot Gezeravcı'nın yolculuğunu yakından izleyecek. Uzay mühendisleri ve biliminsanları, Gezeravcı'nın uzay istasyonuna yolculuğunu anbean takip ederken, aynı zamanda bu tarihi görevin başarılı bir şekilde tamamlanması için gereken tüm destek sağlanacak.