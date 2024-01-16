A Haber sınırın sıfır noktasında! Uzman isim sınır ötesi operasyonları değerlendirdi: Türkiye’ye karşı dolaylı bir savaş açılmış

Hain terör saldırıları sonrası Irak'ın kuzeyinde bulunan terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekâtlarıyla teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, petrol tesisi ve depolardan oluşan onlarca hedef İHA ve SİHA'larla imha edilmeye devam ediyor. A Haber sınırın sıfır noktasında bölgedeki son durumu aktardı. İHA ve SİHA'lara değinen Kademeli Üst Çavuş, "Yerli ve milli silahlarımız sayesinde düşmana göz açtırmıyoruz. İHA'ların, SİHA'ların çok katkısı var. İHA ve SİHA'lar gökte bizim gözümüz kulağımız." dedi. Öte yandan sınır ötesi operasyonları değerlendiren Güvenlik Politikalar Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, "Benim şahsi fikrim buradaki bir Hibrit ağı taktiği ile karşı karşıyayız. Yani şu bir gerçek ki Türkiye'ye karşı dolaylı bir savaş açılmış. Artık bütün milletimiz bunu bilsin. Bu artık insan hakları terörle mücadeleyi geçmiştir. Doğrudan doğruya bize sınırlarımıza ve Türk devlet varlığına karşı toprak bütünlüğümüze bir savaş açılmıştır." dedi. Peki sınır ötesinde son durum ne? İşte sıcak bölgeden detaylar...