Üst düzey atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte isim isim tüm liste
Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzalı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısı ilan edildi. MİT Başkanlığına İbrahim Kalın, İstanbul Valiliğine Davut Gül, Savunma Sanayii Başkanlığına Haluk Görgün ve Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına Akif Çağatay Kılıç atandı. Öte yandan Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever, Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirildi. İşte isim isim tüm detaylar...
06.06.2023 02:05 - Son Güncelleme: 06.06.2023 02:12
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı, Kılıç'a Büyükelçilik unvanı verildi.
Öte yandan Milli İsttihbarat Teşkilatına İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanlığına Haluk Görgün, İstanbul Valiliğine Davut Gül atandı.