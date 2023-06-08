HAVA DURUMU | Meteoroloji'den uyarı üzerine uyarı! Bugün başlayıp 7 gün sürecek! Bugün hava nasıl olacak? | 8 Haziran 2023 hava durumu
Son dakika haberleri... Haziran ayının ortalarına doğru ilerlerken Meteoroloji'den yeni bir yağış uyarısı geldi. Özellikle haftasonu plan yapmak isteyenlerin yanıtını aradığı "Bugün hava nasıl olacak" sorusuna Meteoroloji'den açıklama geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bugün girilecek yeni yağışlı havanın yurdun genelini etkileyeceği ve 7 gün süreceği ifade edildi.
Haziran ayına giriş yapmamıza rağmen Türkiye'de yağışlı havanın etkisi devam ediyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit, ülke genelinde devam eden yağışlar ve sıcaklık durumuna ilişkin verdiği bilgilerde, ülke genelinden uzaklaşan yağışlı havaya yeniden girileceğini bildirdi.
"CUMA, CUMARTESİ VE PAZAR GÜNÜ YURDUN TAMAMINA YAYILMASINI BEKLİYORUZ"
Yağışların yerel olarak kuvvetli olmasını beklediklerini dile getiren Macit, şu ifadeleri kullandı:
Marmara'nın güneyi, Ege, İç Anadolu'nun batısında başlayacak yağmurlu yağışların cuma, cumartesi ve pazar günü yurdun tamamına yayılmasını bekliyoruz. Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde kısa süreli ve yerel olan yağışların perşembe günü İç Ege'de, İç Anadolu'nun kuzey batısında, cuma günü de İç Anadolu'nun kuzeyinde, Orta ve Batı Karadeniz'de yerel olarak kuvvetli olmasını bekliyoruz.
7 GÜN BOYUNCA DEVAM EDECEK
Hava sıcaklığının yağışla beraber azalacağına dikkati çeken Macit şöyle konuştu:
Yağışlı hava pazartesi gününe kadar yurdumuzda devam edecek, bunu söyleyebilirim. Mevsim normallerinde beklediğimiz hava sıcaklıklarının iç kesimlerde mevsim normallerinin altına düşeceğini tahmin ediyoruz. Şu anda önümüzdeki 7 gün boyunca yağışların devam edeceğini tahmin ediyoruz.