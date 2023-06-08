HAVA DURUMU | Meteoroloji’den uyarı üzerine uyarı! Bugün başlayıp 7 gün sürecek! Bugün hava nasıl olacak? | 8 Haziran 2023 hava durumu

"CUMA, CUMARTESİ VE PAZAR GÜNÜ YURDUN TAMAMINA YAYILMASINI BEKLİYORUZ"

Yağışların yerel olarak kuvvetli olmasını beklediklerini dile getiren Macit, şu ifadeleri kullandı:

Marmara'nın güneyi, Ege, İç Anadolu'nun batısında başlayacak yağmurlu yağışların cuma, cumartesi ve pazar günü yurdun tamamına yayılmasını bekliyoruz. Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde kısa süreli ve yerel olan yağışların perşembe günü İç Ege'de, İç Anadolu'nun kuzey batısında, cuma günü de İç Anadolu'nun kuzeyinde, Orta ve Batı Karadeniz'de yerel olarak kuvvetli olmasını bekliyoruz.