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Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteoroloji'den uyarı üzerine uyarı! Bugün başlayıp 7 gün sürecek! Bugün hava nasıl olacak? | 8 Haziran 2023 hava durumu

HAVA DURUMU | Meteoroloji'den uyarı üzerine uyarı! Bugün başlayıp 7 gün sürecek! Bugün hava nasıl olacak? | 8 Haziran 2023 hava durumu

Son dakika haberleri... Haziran ayının ortalarına doğru ilerlerken Meteoroloji'den yeni bir yağış uyarısı geldi. Özellikle haftasonu plan yapmak isteyenlerin yanıtını aradığı "Bugün hava nasıl olacak" sorusuna Meteoroloji'den açıklama geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bugün girilecek yeni yağışlı havanın yurdun genelini etkileyeceği ve 7 gün süreceği ifade edildi.

takvim.com.tr
08.06.2023 09:18 - Son Güncelleme: 08.06.2023 09:18
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den uyarı üzerine uyarı! Bugün başlayıp 7 gün sürecek! Bugün hava nasıl olacak? | 8 Haziran 2023 hava durumu

Haziran ayına giriş yapmamıza rağmen Türkiye'de yağışlı havanın etkisi devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit, ülke genelinde devam eden yağışlar ve sıcaklık durumuna ilişkin verdiği bilgilerde, ülke genelinden uzaklaşan yağışlı havaya yeniden girileceğini bildirdi.

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HAVA DURUMU | Meteoroloji’den uyarı üzerine uyarı! Bugün başlayıp 7 gün sürecek! Bugün hava nasıl olacak? | 8 Haziran 2023 hava durumu

BUGÜN YAĞIŞLAR YENİDEN GELİYOR

Abdullah Macit, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yaptığımız son değerlendirmelere göre perşembe günü yeni bir yağışlı havanın yurdumuzu etkilemesini bekliyoruz." diye konuştu.

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den uyarı üzerine uyarı! Bugün başlayıp 7 gün sürecek! Bugün hava nasıl olacak? | 8 Haziran 2023 hava durumu

"CUMA, CUMARTESİ VE PAZAR GÜNÜ YURDUN TAMAMINA YAYILMASINI BEKLİYORUZ"

Yağışların yerel olarak kuvvetli olmasını beklediklerini dile getiren Macit, şu ifadeleri kullandı:

Marmara'nın güneyi, Ege, İç Anadolu'nun batısında başlayacak yağmurlu yağışların cuma, cumartesi ve pazar günü yurdun tamamına yayılmasını bekliyoruz. Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde kısa süreli ve yerel olan yağışların perşembe günü İç Ege'de, İç Anadolu'nun kuzey batısında, cuma günü de İç Anadolu'nun kuzeyinde, Orta ve Batı Karadeniz'de yerel olarak kuvvetli olmasını bekliyoruz.

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den uyarı üzerine uyarı! Bugün başlayıp 7 gün sürecek! Bugün hava nasıl olacak? | 8 Haziran 2023 hava durumu

Macit, vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirterek, "Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yerel doğu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmalarını uyarmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den uyarı üzerine uyarı! Bugün başlayıp 7 gün sürecek! Bugün hava nasıl olacak? | 8 Haziran 2023 hava durumu

7 GÜN BOYUNCA DEVAM EDECEK

Hava sıcaklığının yağışla beraber azalacağına dikkati çeken Macit şöyle konuştu:

Yağışlı hava pazartesi gününe kadar yurdumuzda devam edecek, bunu söyleyebilirim. Mevsim normallerinde beklediğimiz hava sıcaklıklarının iç kesimlerde mevsim normallerinin altına düşeceğini tahmin ediyoruz. Şu anda önümüzdeki 7 gün boyunca yağışların devam edeceğini tahmin ediyoruz.

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