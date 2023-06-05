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Başlasın Türkiye Yüzyılı! Yeni dönemin ilk Kabinesi yarın toplanıyor! Masada taşerona kadro, emeklilik, faizsiz evlilik kredisi var

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni Kabine'yi açıkladı. Türkiye Yüzyılı'nın ilk kabinesi yarın toplanacak. Masada taşerona kadro, emeklilik, faizsiz evlilik kredisi var. Ayrıca toplantıda terörle mücadele konusunun da yer alacağı belirtiliyor.

takvim.com.tr
05.06.2023 09:02 - Son Güncelleme: 05.06.2023 09:02
Başlasın Türkiye Yüzyılı! Yeni dönemin ilk Kabinesi yarın toplanıyor! Masada taşerona kadro, emeklilik, faizsiz evlilik kredisi var

28 Mayıs seçimlerinin ardından yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz gün yeni kabinesini açıkladı.

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Başlasın Türkiye Yüzyılı! Yeni dönemin ilk Kabinesi yarın toplanıyor! Masada taşerona kadro, emeklilik, faizsiz evlilik kredisi var

KABİNEDE DEVİR TESLİM BUGÜN TAMAMLANACAK
Kabinenin yeni üyeleri görevlerini eski bakanlardan devralarak mesaiye başladı. Dün 8 bakanın devir teslim törenleri yapıldı. Bugün de 7 bakanın devir teslim törenleri yapılacak.

Başlasın Türkiye Yüzyılı! Yeni dönemin ilk Kabinesi yarın toplanıyor! Masada taşerona kadro, emeklilik, faizsiz evlilik kredisi var

İLK KABİNENİN GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Başkan Erdoğan yeni Bakanlar ile 6 Haziran Salı günü (yarın) bir araya gelecek. İlk kabine toplantısında ekonomi ve terörle mücadele başta olmak üzere yeni dönemin yeni yol haritasının ele alınması bekleniyor.

Başlasın Türkiye Yüzyılı! Yeni dönemin ilk Kabinesi yarın toplanıyor! Masada taşerona kadro, emeklilik, faizsiz evlilik kredisi var

Ayrıca taşerona kadro, deprem bölgesi konutlarının yanı sıra seçim vaadi olarak açıklanan ev hanımlarına emeklilik, gençlere vergisiz telefon ve faizsiz evlilik kredisi gibi konuların masada olacağı düşünülüyor.

Başlasın Türkiye Yüzyılı! Yeni dönemin ilk Kabinesi yarın toplanıyor! Masada taşerona kadro, emeklilik, faizsiz evlilik kredisi var

İŞTE YENİ KABİNE...

CEVDET YILMAZ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı

1967 yılında Bingöl'de doğdu. ODTÜ Kamu Yönetimi Bölümü'nü bitirdi. Yüksek lisansını ABD Denver Üniversitesi'nde, doktorasını Bilkent Üniversitesi'nde tamamladı. 60. Hükümette Devlet Bakanı; 61, 62 ve 64. Hükümetlerde Kalkınma Bakanı, 63. Hükümette Başbakan Yardımcısı oldu. Son olarak TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı yaptı.

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