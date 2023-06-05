Başlasın Türkiye Yüzyılı! Yeni dönemin ilk Kabinesi yarın toplanıyor! Masada taşerona kadro, emeklilik, faizsiz evlilik kredisi var
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni Kabine'yi açıkladı. Türkiye Yüzyılı'nın ilk kabinesi yarın toplanacak. Masada taşerona kadro, emeklilik, faizsiz evlilik kredisi var. Ayrıca toplantıda terörle mücadele konusunun da yer alacağı belirtiliyor.
28 Mayıs seçimlerinin ardından yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz gün yeni kabinesini açıkladı.
KABİNEDE DEVİR TESLİM BUGÜN TAMAMLANACAK
Kabinenin yeni üyeleri görevlerini eski bakanlardan devralarak mesaiye başladı. Dün 8 bakanın devir teslim törenleri yapıldı. Bugün de 7 bakanın devir teslim törenleri yapılacak.
İLK KABİNENİN GÜNDEMİNDE NELER VAR?
Başkan Erdoğan yeni Bakanlar ile 6 Haziran Salı günü (yarın) bir araya gelecek. İlk kabine toplantısında ekonomi ve terörle mücadele başta olmak üzere yeni dönemin yeni yol haritasının ele alınması bekleniyor.
İŞTE YENİ KABİNE...
CEVDET YILMAZ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı
1967 yılında Bingöl'de doğdu. ODTÜ Kamu Yönetimi Bölümü'nü bitirdi. Yüksek lisansını ABD Denver Üniversitesi'nde, doktorasını Bilkent Üniversitesi'nde tamamladı. 60. Hükümette Devlet Bakanı; 61, 62 ve 64. Hükümetlerde Kalkınma Bakanı, 63. Hükümette Başbakan Yardımcısı oldu. Son olarak TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı yaptı.