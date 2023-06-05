Başlasın Türkiye Yüzyılı! Yeni dönemin ilk Kabinesi yarın toplanıyor! Masada taşerona kadro, emeklilik, faizsiz evlilik kredisi var

İLK KABİNENİN GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Başkan Erdoğan yeni Bakanlar ile 6 Haziran Salı günü (yarın) bir araya gelecek. İlk kabine toplantısında ekonomi ve terörle mücadele başta olmak üzere yeni dönemin yeni yol haritasının ele alınması bekleniyor.