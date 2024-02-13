Ünlüleri 0 bedene düşüren Canan Karatay kahvaltısı! 2 tane yiyin 24 saat tok kalın! Gün boyu tokluk veriyor

Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı yaşam ve doğru beslenme konusundaki bilgi birikimi ve deneyimleriyle sıklıkla gündeme gelmeyi başarıyor. Kendine has açıklamaları ve önerileriyle halk arasında geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Karatay, son dönemde yaptığı bir açıklama ile yine sağlıklı beslenme konusunda merak uyandırdı. Sağlıklı beslenme ve kilo kontrolü konularında uzun yıllardır araştırmalar yapan ve bu alanda önemli katkılarda bulunan Prof. Dr. Karatay, bu kez kahvaltıda tüketildiğinde gün boyu tokluk hissi veren iki mucizevi besini mercek altına alıyor.