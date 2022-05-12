Ünlü piyanist Fazıl Say'dan babasına 'Babam Ahmet Say' bestesi ile veda! "Destek verdiğim için pişmanım" dediği İmamoğlu törene gelmedi

Şair Ahmet Telli, Ahmet Say'ın dünyaca ünlü müzikolog olduğunu söyleyerek, "İnsan sevdiklerini yitirince tökezliyor. Kendimi öyle hissediyorum. Ahmet Say, haysiyetli bir aydın kuşağını temsil ediyordu, öylece ayrılıyor işte aramızdan. Ahmet Say'dan söz ederken 'baba' ve 'devrimci' sözcüklerinden bahsetmek gerekir.