Ünlü piyanist Fazıl Say'dan babasına 'Babam Ahmet Say' bestesi ile veda! "Destek verdiğim için pişmanım" dediği İmamoğlu törene gelmedi
Başkent Ankara'da hayatını kaybeden, piyanist Fazıl Say'ın babası müzikolog ve yazar Ahmet Say için anma töreni düzenlendi. Fazıl Say, babası için bestelediği 'Babam Ahmet Say'ı ilk kez törende çaldı. Ahmet Say'ın cenazesi, törenin ardından cenaze namazı için Kocatepe Camisi'ne götürüldü. Öte yandan Fazıl Say, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için "Yakınları bile Ekrem İmamoğlu'nu eleştirirken ben onu savundum ve mağdur edildim." diyerek İmamoğlu'na verdiği destekten ötürü pişman olduğunu açıklamıştı. Gözler; Karadeniz Turu nedeniyle başlayan tartışma sonrası Fazıl Say'la arası bozulan Ekrem İmamoğlu'nu aradı. Fakat İmamoğlu törende yer almadı.
12.05.2022 13:17 - Son Güncelleme: 12.05.2022 13:31
Ankara'da hayatını kaybeden, piyanist Fazıl Say'ın babası müzikolog ve yazar Ahmet Say için anma töreni düzenlendi. Fazıl Say, babası için bestelediği 'Babam Ahmet Say'ı ilk kez törende çaldı.
Şair Ahmet Telli, Ahmet Say'ın dünyaca ünlü müzikolog olduğunu söyleyerek, "İnsan sevdiklerini yitirince tökezliyor. Kendimi öyle hissediyorum. Ahmet Say, haysiyetli bir aydın kuşağını temsil ediyordu, öylece ayrılıyor işte aramızdan. Ahmet Say'dan söz ederken 'baba' ve 'devrimci' sözcüklerinden bahsetmek gerekir.