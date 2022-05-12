İran sınırına 295 kilometrelik duvar! İşte sosyal medyadaki algı operasyonlarına karşı gerçekler

Vali Bilmez, "Bu yıl 90 kilometrelik Kapıköy Gümrük Kapısına kadar olan kısmı da ihale edilecek. Tabi bunun bir kısmı da ihale edildi. Bu yılın sonuna kadar duvar inşaatının 150 kilometrelik kısmının tamamını bitirmeyi planlıyoruz. Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan, Yüksekova'ya kadar olan kısmını ise 2023 yılı sonuna kadar tamamen bitirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.



