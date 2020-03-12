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Üniversiteler koronavirüs nedeniyle tatil edildi öğrenciler otogarlara akın etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği ve yaklaşık 5 saat süren 'Koronavirüs Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklamalarda bulundu. Alınan kararları açıklayan Kalın Okulların 16 Mart'tan itibaren tatil edildiğini duyurdu. Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında üniversitelerin 3 hafta tatil edildiğinin duyurulmasının ardından öğrenciler otogarlara akın etti.

12.03.2020 22:13 - Son Güncelleme: 12.03.2020 22:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





