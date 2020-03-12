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Üniversiteler koronavirüs nedeniyle tatil edildi öğrenciler otogarlara akın etti
Üniversiteler koronavirüs nedeniyle tatil edildi öğrenciler otogarlara akın etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği ve yaklaşık 5 saat süren 'Koronavirüs Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklamalarda bulundu. Alınan kararları açıklayan Kalın Okulların 16 Mart'tan itibaren tatil edildiğini duyurdu. Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında üniversitelerin 3 hafta tatil edildiğinin duyurulmasının ardından öğrenciler otogarlara akın etti.
12.03.2020 22:13
- Son Güncelleme: 12.03.2020 22:13
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği ve yaklaşık 5 saat süren 'Koronavirüs Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklamalarda bulundu.
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Alınan kararları açıklayan Kalın Okulların 16 Mart'tan itibaren tatil edildiğini duyurdu. Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında üniversitelerin 3 hafta tatil edildiğinin duyurulmasının ardından öğrenciler otogarlara akın etti.
Bilet almak için uzun kuyruklar oluşturan öğrencilerin yoğun talebine otobüs firmaları da bilet yetiştirmekte güçlük çekti.
Yoğun talep nedeniyle bazı firmalar, pek çok şehre ek sefer koydu. Öğrencilerin bulundukları şehirlerden gidişlerinin tüm hafta boyunca sürmesi bekleniyor.