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Üniversiteler koronavirüs nedeniyle tatil edildi öğrenciler otogarlara akın etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği ve yaklaşık 5 saat süren 'Koronavirüs Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklamalarda bulundu. Alınan kararları açıklayan Kalın Okulların 16 Mart'tan itibaren tatil edildiğini duyurdu. Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında üniversitelerin 3 hafta tatil edildiğinin duyurulmasının ardından öğrenciler otogarlara akın etti.

12.03.2020 22:13 - Son Güncelleme: 12.03.2020 22:13
Üniversiteler koronavirüs nedeniyle tatil edildi öğrenciler otogarlara akın etti!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği ve yaklaşık 5 saat süren 'Koronavirüs Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklamalarda bulundu.

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Üniversiteler koronavirüs nedeniyle tatil edildi öğrenciler otogarlara akın etti!

Alınan kararları açıklayan Kalın Okulların 16 Mart'tan itibaren tatil edildiğini duyurdu. Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında üniversitelerin 3 hafta tatil edildiğinin duyurulmasının ardından öğrenciler otogarlara akın etti.

Üniversiteler koronavirüs nedeniyle tatil edildi öğrenciler otogarlara akın etti!

Bilet almak için uzun kuyruklar oluşturan öğrencilerin yoğun talebine otobüs firmaları da bilet yetiştirmekte güçlük çekti.

Üniversiteler koronavirüs nedeniyle tatil edildi öğrenciler otogarlara akın etti!

Yoğun talep nedeniyle bazı firmalar, pek çok şehre ek sefer koydu. Öğrencilerin bulundukları şehirlerden gidişlerinin tüm hafta boyunca sürmesi bekleniyor.

Üniversiteler koronavirüs nedeniyle tatil edildi öğrenciler otogarlara akın etti!
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