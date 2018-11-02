Ümraniye'de metro inşaatı yakınında göçük

Dudullu-Bostancı Metro Hattı şantiyesinin de bulunduğu bir caddede göçük meydana geldi. Çöküntünün yaşandığı yolun yanındaki siteye ait güvenlik kulübesi de göçükte kaldı. Göçük altında kalan kulübede 2 kişinin bulunduğunun belirtilmesi üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı

2 Kasım 2018 Cuma, 06:17:36 Güncelleme: 06:26:05
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Ümraniyede metro inşaatı yakınında göçük

Ümraniye'de metro inşaat sahasının da bulunduğu caddede göçük meydana geldi. Çevredeki bir siteye ait güvenlik kulübesinin de göçükte kalması nedeniyle arama kurtarma çalışması başlatıldı.

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Ümraniyede metro inşaatı yakınında göçük

AA'nın haberine göre; Parseller Mahallesi Kesikkaya Caddesi'nde büyük bir gürültüyle çöküntü oldu. Metro inşaat sahası yanındaki yolda yaşanan göçük sonrası 10 metre çapında, 7-8 metre derinliğinde çukur açıldı.

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Ümraniyede metro inşaatı yakınında göçük

Çöküntünün meydana geldiği yerin yanında bulunan siteye ait güvenlik kulübesi de göçükte kaldı. Kulübenin içinde bir ya da iki güvenlik görevlisi olabileceği ihtimali üzerine arama kurtarma çalışmasına başlandı. Drone ile havadan görüntülenen göçük alanında itfaiye ve polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

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Ümraniyede metro inşaatı yakınında göçük

Ayrıca olay yerinde 112 Acil Servis ekibi de hazır bekletiliyor. Öte yandan, çevreye doğalgaz kokusu yayılması üzerine vatandaşlar sokağa döküldü. Olay yerine çağrılan doğalgaz ekipleri caddedeki gaz akışını kesti.

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Ümraniyede metro inşaatı yakınında göçük

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

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