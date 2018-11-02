Ümraniyede metro inşaatı yakınında göçük

Ümraniye'de metro inşaatı yakınında göçük
Dudullu-Bostancı Metro Hattı şantiyesinin de bulunduğu bir caddede göçük meydana geldi. Çöküntünün yaşandığı yolun yanındaki siteye ait güvenlik kulübesi de göçükte kaldı. Göçük altında kalan kulübede 2 kişinin bulunduğunun belirtilmesi üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı
2 Kasım 2018 Cuma, 06:17:36 Güncelleme: 06:26:05
Çöküntünün meydana geldiği yerin yanında bulunan siteye ait güvenlik kulübesi de göçükte kaldı. Kulübenin içinde bir ya da iki güvenlik görevlisi olabileceği ihtimali üzerine arama kurtarma çalışmasına başlandı. Drone ile havadan görüntülenen göçük alanında itfaiye ve polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.
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