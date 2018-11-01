Tek tip askerlik geliyor! Askerlik süresi düşecek mi? Askerlik süresi 9 aya inecek mi?
Tek tip askerlik geliyor...Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan açıklamalar geldi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tek tip askerliğin 2-3 ay içinde geleceğini açıkladı. Peki tek tip askerlik nedir? Askerlik süresi 9 aya inecek mi? İşte tek tip askerlik ile ilgili merak edilen tüm detaylar..
1 Kasım 2018 Perşembe, 19:39:21 Güncelleme: 19:43:47
Tek tip askerlik geliyor! Askerlik süresi düşecek mi? Askerlik süresi 9 aya inecek mi?
Tek tip askerlik geliyor! Askerlik süresi düşecek mi? Askerlik süresi 9 aya inecek mi?
Tek tip askerlik geliyor! Askerlik süresi düşecek mi? Askerlik süresi 9 aya inecek mi?
Tek tip askerlik geliyor! Askerlik süresi düşecek mi? Askerlik süresi 9 aya inecek mi?
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