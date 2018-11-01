Tek tip askerlik geliyor! Askerlik süresi düşecek mi? Askerlik süresi 9 aya inecek mi?

Tek tip askerlik geliyor...Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan açıklamalar geldi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tek tip askerliğin 2-3 ay içinde geleceğini açıkladı. Peki tek tip askerlik nedir? Askerlik süresi 9 aya inecek mi? İşte tek tip askerlik ile ilgili merak edilen tüm detaylar..

1 Kasım 2018 Perşembe, 19:39:21 Güncelleme: 19:43:47
Tek tip askerlik geliyor! Askerlik süresi düşecek mi? Askerlik süresi 9 aya inecek mi?
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Tek tip askerlik geliyor! Askerlik süresi düşecek mi? Askerlik süresi 9 aya inecek mi?

Tek tip askerlik geliyor...Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan açıklamalar geldi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tek tip askerliğin 2-3 ay içinde geleceğini açıkladı.

Tek tip askerlik geliyor! Askerlik süresi düşecek mi? Askerlik süresi 9 aya inecek mi?
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  • 17
Tek tip askerlik geliyor! Askerlik süresi düşecek mi? Askerlik süresi 9 aya inecek mi?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bedelli askerlik dövizli askerlik klasik askerlik ne olacak bunun sonu diyorsunuz, 2-3 aydan beri çalışma yürütülüyor henüz sonuçlanmadı tartışmalı pek çok bakanlığı ilgilendiriyor.

Tek tip askerlik geliyor! Askerlik süresi düşecek mi? Askerlik süresi 9 aya inecek mi?
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Tek tip askerlik geliyor! Askerlik süresi düşecek mi? Askerlik süresi 9 aya inecek mi?

2-3 ay içinde bedellidir, dövizlidir bunu gündemden çıkartıp, bir zemine kavuşturma gayretimiz sürüyor" dedi.

Tek tip askerlik geliyor! Askerlik süresi düşecek mi? Askerlik süresi 9 aya inecek mi?
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Tek tip askerlik geliyor! Askerlik süresi düşecek mi? Askerlik süresi 9 aya inecek mi?

MİLLİ SAVUNMA BAKANI AKAR'DAN AÇIKLAMA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Münbiç'te Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD unsurları arasında ortak devriyenin bugün saat 15.53 itibarıyla başladığını açıkladı.

Tek tip askerlik geliyor! Askerlik süresi düşecek mi? Askerlik süresi 9 aya inecek mi?
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Tek tip askerlik geliyor! Askerlik süresi düşecek mi? Askerlik süresi 9 aya inecek mi?

Akar, 2019 Yılı Bütçe Teklifi'ne ilişkin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Münbiç'te gelinen son duruma ilişkin açıklama yaptı.

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