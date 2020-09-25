Ümitcan Uygun Aleyna Çakır'ı öldürdüğünü itiraf mı etti? Avukattan son dakika açıklaması... Müge Anlı Aleyna Çakır olayında...
Müge Anlı ile Türkiye'nin gündemine gelen Aleyna Çakır'ın ölümünün ardından yaşanan gelişmeler Tüm Türkiye tarafından merakla takip ediliyor. Son olarak Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli Ümit Can Uygun'un annesi Gülay Uygun'un intiharı olayın seyrini bambaşka bir yere götürmüştü. Tüm Türkiye'nin aklındaki sorularından biri de 'Ümitcan Uygun neden tutuklanmadı?' sorusu. Aleyna Çakır'ın ailesinin avukatı "Ümitcan Uygun'un Aleyna'yı öldürdüğünü itiraf ettiğini, sanıkların ifadesine dayanarak belirtti. Ümitcan Uygun'un bir restoranda etrafa Aleyna'yı öldürdüğünü, "sizi de öldürürüm" şeklinde tehditler savurduğunu ifade eden ailenin avukatından son dakika açıklamalar...
Ümitcan Uygun'un Aleyna Çakır'ı öldürdüğünü sanıkların ifadesine dayanarak açıklayan Çakır ailesinin avukatı ATV Ana Haber'e son dakika açıklamalarında bulundu. Tanık ifadelerinde şok iddialar yer alırken aynı zamanda Aleyna Çakır'ın olay günü olan HTS kayıtlarının da eksik olduğu ortaya çıktı. Öte yandan bir başka açıklama ise Aleyna Çakır'ın telefon şifresinin Ümitcan Uygun tarafından polise verildiği oldu.
TANIK İFADELERİNDE ŞOK İDDİA!
"Bu iki ifade de çok kıymetli ifadeler. Çünkü belki bunların tekrardan dinlenmesi gerekecek. Ortada bir sanığın açık açık ben Aleyna'yı öldürdüm beyanı söz konusu."
Olay medyaya yansımadan önce gelen belgelerin bir hafta içinde gelen miktarının çok fazla olduğunu Aleyna Çakır'ın avukatı ifade ediyor.
ALEYNA ÇAKIR'IN HTS KAYITLARI EKSİK
Aleyna'nın telefon kayıtları istenmekle birlikte bütün detaylar attığı mesajlar ve aramalar ile ortaya çıkacak. Aleyna'nın öldüğü günkü HTS kayıtlarının sonucu beklenmektedir.
ALEYNA'NIN ŞİFRESİNİ ÜMİTCAN VERMİŞ
Aleyna Çakır'ın cesedinin yanında bulunda cep telefonunun şifresini polise Ümitcan Uygun'un verdiği ortaya çıktı.