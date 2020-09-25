Ümitcan Uygun Aleyna Çakır'ı öldürdüğünü itiraf mı etti? Avukattan son dakika açıklaması... Müge Anlı Aleyna Çakır olayında...

TANIK İFADELERİNDE ŞOK İDDİA!

"Bu iki ifade de çok kıymetli ifadeler. Çünkü belki bunların tekrardan dinlenmesi gerekecek. Ortada bir sanığın açık açık ben Aleyna'yı öldürdüm beyanı söz konusu."

Olay medyaya yansımadan önce gelen belgelerin bir hafta içinde gelen miktarının çok fazla olduğunu Aleyna Çakır'ın avukatı ifade ediyor.