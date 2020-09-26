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Taksim Camii’nde sona doğru: Yüzde 80’i tamamlandı! İşte ibadete açılacağı tarih

İstanbul Taksim Meydanı'nda temeli 2017 yılında atılan Taksim Camii'nin yüzde 80'i tamamlandı. Cami inşaatını ziyaret ederek, bilgi alan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "İç süslemeleri ve hattatların yapacağı son işçiliği de düşünürsek Ramazan Ayı'nda yani nisanda büyük bir heyecanla Taksim Camii'ni ibadete açacağız, hazırlıklar bu istikamette devam ediyor" dedi. Aynı anda 2 bin 500 kişi namaz kılabileceğini aktaran Haydar Ali Yıldız, "Otoparkın inşaatı tamamlanmak üzere, tavan işçiliği bitti. Ayrıca, cami Türk İslam sanat eserlerinin sergilendiği sergi ve kültür merkezi de olacak. Hem ibadet anlamında önemli bir ihtiyaca cevap verecek, Taksim'e, Beyoğlu'na, İstanbul'a değer katacak hem de otopark ihtiyacını karşılayacak" diye konuştu.

26.09.2020 10:29 - Son Güncelleme: 26.09.2020 10:35
Taksim Camii’nde sona doğru: yüzde 80’i tamamlandı! İşte ibadete açılacağı tarih

İstanbul'da yapımına 17 Şubat 2017'de başlanan Taksim Camii inşaatında sona yaklaşıldı. 2 bin 575 kişinin aynı anda namaz kılabileceği kapalı alana sahip caminin Ramazan Ayı'nda yani Nisan 2021'de ibadete açılması planlanıyor.

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Taksim Camii’nde sona doğru: yüzde 80’i tamamlandı! İşte ibadete açılacağı tarih

ÇALIŞMALAR 1 HAZİRAN'DA YENİDEN BAŞLAMIŞTI
Mimarlığını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin mimarı Şefik Birkiye ile Selim Dalaman'ın yaptığı Taksim Camii'nin inşaatına Kovid-19 salgını nedeniyle 15 Mart'ta ara verilmişti. 1 Haziran'da yeniden başlanan caminin inşaat çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. İşçiler, sosyal mesafe kurallarına uyarak, maske takıp çalışıyor.

Taksim Camii’nde sona doğru: yüzde 80’i tamamlandı! İşte ibadete açılacağı tarih

Caminin dış cephe işçiliğinin büyük bir kısmı tamamlanarak, pencereleri takıldı. Caminin içerisindeki imalatlar ve süslemeler ise devam ediyor.

Taksim Camii’nde sona doğru: yüzde 80’i tamamlandı! İşte ibadete açılacağı tarih

"TAKSİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ OLACAK"
Cuma namazı çıkışı Taksim Camii inşaatını ziyaret ederek, bilgi alan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Heyecan ve merakla Taksim Camii'nin açılacağı günü bekliyoruz.

Taksim Camii’nde sona doğru: yüzde 80’i tamamlandı! İşte ibadete açılacağı tarih

Zaman zaman camiyi ziyaret ederek, çalışmaları yerinde takip ediyorum. Tamamlandığında Taksim için çok kıymetli olacak. Pandemi dolayısıyla çalışmalar istediğimiz hızda gitmese de yine de devam ediyor" diye konuştu.

MİNARE KAPLAMALARI TAMAMLANDI
Minare kaplamalarının tamamlanıp açıldığını anlatan Yıldız, "Dış cephe kaplamaları tamamlandı, camlar, çerçeveler yerlerine takıldı. Selamlık bölümünde ibadete açılacağı güne doğru hazırlıklar yapılıyor.

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