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Ulu Cami'deki restorasyon çalışması sırasında kaldırılan sıvanın altından Bizans dönemine ait sütunlar ortaya çıktı

Manisa'da, Saruhanoğulları Beyliği tarafından 1366 yılında yapılan Ulu Cami'deki restorasyon çalışması sırasında, kaldırılan sıvanın altından Bizans dönemine ait sütunlar ortaya çıktı. Caminin restorasyonu bittikten sonra hem ibadete hem ziyarete açılacak.

22.07.2021 09:38 - Son Güncelleme: 22.07.2021 09:48
Ulu Cami'deki restorasyon çalışması sırasında kaldırılan sıvanın altından Bizans dönemine ait sütunlar ortaya çıktı

Saruhanoğulları Beyliği'nin en önemli yapılarından Manisa Ulu Cami, Muzafereddin İshak Bey tarafından 1366 yılında Mimar Emet Bin Osman'a yaptırıldı. Beylikler Dönemi'nin en önemli ve ilgi çekici cami planı olarak gösterilen ve kentin simgelerinden olan Ulu Cami, izinsiz yapılan çeşitli eklentiler ve yanlış uygulamalar nedeniyle orijinalliğini yitirdi.

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Ulu Cami'deki restorasyon çalışması sırasında kaldırılan sıvanın altından Bizans dönemine ait sütunlar ortaya çıktı

Camide, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2018 yılında restorasyon çalışması başlatıldı. Aslına uygun olarak restoresi sürdürülen camiye 5 milyon TL harcandı. Restorasyon sırasında, caminin yapımından 8 yıl sonra iklim şartları nedeniyle iç tarafta örülen duvarda sıva raspası çalışması yapıldı, sıvalar kazındı. Ortaya 6 sütun çıktı.

Ulu Cami'deki restorasyon çalışması sırasında kaldırılan sıvanın altından Bizans dönemine ait sütunlar ortaya çıktı

Sütunların Bizans dönemine ait olduğu belirlendi. Duvarla birlikte ortaya çıkan sütunlar tarihe ışık tuttu.

Ulu Cami'deki restorasyon çalışması sırasında kaldırılan sıvanın altından Bizans dönemine ait sütunlar ortaya çıktı

İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Muzaffer Ataseven, caminin bu yıl sonunda hizmete açılacağını belirterek, "Caminin 1366 yılında yapıldığını biliyoruz. Kesin tarih bu. Çünkü caminin girişinde kitabe var. Daha sonra bu caminin orta bölümünde yaklaşık 8 yıl sonra yapıldığını varsaydığımız duvar var.

Ulu Cami'deki restorasyon çalışması sırasında kaldırılan sıvanın altından Bizans dönemine ait sütunlar ortaya çıktı

Restorasyona başlayınca bu duvarda sıva, raspa çalışması yaptık. Sıvalar soyulduktan sonra alttan çok güzel bir işlemeli duvarla karşılaştık.