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Edirne son dakika haberi: Bayram tatiline giden ailenin evi yandı! 50 kişi tahliye edildi

Edirne'de bir sitedeki apartmanın 5'inci katında çıkan yangın site sakinlerinde paniğe neden oldu. Çıkış nedeni bilinmeyen yangında sitedeki 50 kişi tedbir amacıyla tahliye edildi. Ev sahibinin ise tatilde olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

22.07.2021 04:46 - Son Güncelleme: 22.07.2021 04:47
Edirne son dakika haberi: Bayram tatiline giden ailenin evi yandı! 50 kişi tahliye edildi

Edirne'de sitedeki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Evin bulunduğu 4 bloklu site, söndürme çalışmaları sırasında tedbir amacıyla tahliye edildi.

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Edirne son dakika haberi: Bayram tatiline giden ailenin evi yandı! 50 kişi tahliye edildi

Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki Emek Sitesi'nde bulunan A blokun 5. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Edirne son dakika haberi: Bayram tatiline giden ailenin evi yandı! 50 kişi tahliye edildi

Evden alevlerin yükseldiğini gören site sakinleri, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Edirne son dakika haberi: Bayram tatiline giden ailenin evi yandı! 50 kişi tahliye edildi

Polis ekipleri, sokağı güvenlik amacıyla trafiğe kapatırken yaklaşık 50 site sakini tedbir amacıyla tahliye edildi. TREDAŞ ekipleri elektriği, GAZDAŞ ekipleri de doğal gazı kesti.

Edirne son dakika haberi: Bayram tatiline giden ailenin evi yandı! 50 kişi tahliye edildi

Olay yerinde çalışma yapan 3 itfaiye ekibince söndürülen yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.