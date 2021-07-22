Edirne son dakika haberi: Bayram tatiline giden ailenin evi yandı! 50 kişi tahliye edildi
Edirne'de bir sitedeki apartmanın 5'inci katında çıkan yangın site sakinlerinde paniğe neden oldu. Çıkış nedeni bilinmeyen yangında sitedeki 50 kişi tedbir amacıyla tahliye edildi. Ev sahibinin ise tatilde olduğu öğrenildi. İşte detaylar...
22.07.2021 04:46
- Son Güncelleme: 22.07.2021 04:47
Edirne'de sitedeki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Evin bulunduğu 4 bloklu site, söndürme çalışmaları sırasında tedbir amacıyla tahliye edildi.