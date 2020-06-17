Haberler Galeri Güncel Ülke genelinde eş zamanlı “Aranan Şahıslar Operasyonları“! Çok sayıda kişi yakalandı

Ülke genelinde eş zamanlı “Aranan Şahıslar Operasyonları“! Çok sayıda kişi yakalandı

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarınca dün ülke genelinde eş zamanlı olarak "Aranan Şahıslar Operasyonları" yapıldı. Operasyonlarda toplam 2.212 şahıs adli mercilere sevk edildi.

17.06.2020 12:26 - Son Güncelleme: 17.06.2020 12:31
Ülke genelinde eş zamanlı “Aranan Şahıslar Operasyonları“! Çok sayıda kişi yakalandı

7.650 ekip, 28.474 personel görev aldığı operasyonlarda 5 bin 229 ikamette arama gerçekleştirildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ülke genelinde eş zamanlı “Aranan Şahıslar Operasyonları“! Çok sayıda kişi yakalandı

Operasyonlar sonucunda;

-2 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 489 şahıs,
-5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 355 şahıs,

Ülke genelinde eş zamanlı “Aranan Şahıslar Operasyonları“! Çok sayıda kişi yakalandı

-10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 120 şahıs,
-20 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 43 şahıs,

Ülke genelinde eş zamanlı “Aranan Şahıslar Operasyonları“! Çok sayıda kişi yakalandı

-20 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 4 şahıs olmak üzere;1.011'i hükümlü 1.201'i yakalama emri ile aranmakta olan, toplam 2.212 şahıs adli mercilere sevk edildi.

Ülke genelinde eş zamanlı “Aranan Şahıslar Operasyonları“! Çok sayıda kişi yakalandı

Sevk edilen bu şahıslar arasında; Adam Öldürme suçundan 17, Hırsızlık suçundan 247, Yaralama suçundan 229, Cinsel suçlardan 78, Yağma suçundan 58, Dolandırıcılık suçundan 93, Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan 81, Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan 15, FETÖ/PDY Örgütüne Üye Olmak suçundan 8, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan 1, şahıs bulunuyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Bakan Akar, Pençe-Kaplan operasyonuna katılan komutanlara telsizden seslendi: Daha önce yazdığınız destanları yazacağınıza inanıyoruz
Bakan Akar, Pençe-Kaplan operasyonuna katılan komutanlara telsizden seslendi: Daha önce yazdığınız destanları yazacağınıza inanıyoruz