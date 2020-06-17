Ülke genelinde eş zamanlı “Aranan Şahıslar Operasyonları“! Çok sayıda kişi yakalandı
Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarınca dün ülke genelinde eş zamanlı olarak "Aranan Şahıslar Operasyonları" yapıldı. Operasyonlarda toplam 2.212 şahıs adli mercilere sevk edildi.
17.06.2020 12:26
- Son Güncelleme: 17.06.2020 12:31
Sevk edilen bu şahıslar arasında; Adam Öldürme suçundan 17, Hırsızlık suçundan 247, Yaralama suçundan 229, Cinsel suçlardan 78, Yağma suçundan 58, Dolandırıcılık suçundan 93, Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan 81, Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan 15, FETÖ/PDY Örgütüne Üye Olmak suçundan 8, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan 1, şahıs bulunuyor.
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