Yeni Nesil Kriminal İnceleme Aracı “Kıraç” Tanıtıldı
İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun katılımlarıyla Yeni Nesil Kriminal İnceleme Aracı "Kıraç" bugün düzenlenen tören ile tanıtıldı. Modern teknolojiye daima açık olarak her geçen gün kendini yenileyen ve en yüksek teknolojik yeniliklere sahip Türk Polis Teşkilatı, suç ve suçla mücadelesini taviz vermeden kararlılıkla sürdürmeye devam etmekte teknolojilerine bir yenisini daha ekleyerek daha güçlü olma yolunda ilerlemektedir.
YENİ NESİL KRİMİNAL İNCELEME ARACI "KIRAÇ" TANITILDI
Yeni Nesil Kriminal İnceleme Aracı "Kıraç" tanıtım töreni gerçekleştirildi. Tanıtım töreni programına; İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, Savunma Sanayi Başkanı Sayın İsmail Demir, İçişleri Bakan Yardımcısı Sayın Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Sayın Mehmet Aktaş, Ankara Valisi Sayın Vasip Şahin, Katmerciler Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İsmail Katmerci, Emniyet Genel Müdür Yardımcıları, Başkanlar ve Daire Başkanları, Kriminal Daire Başkanı Sayın Ogün Vural, Savunma Sanayi Başkan Yardımcıları ve Daire Başkanları, Ankara İl Emniyet Müdürü Sayın Servet Yılmaz, Gölbaşı Kaymakamı Sayın Tülay Baydar Bilgehan, Gölbaşı Belediye Başkanı Sayın Ramazan Şimşek, Katmerciler A.Ş. üst düzey yöneticileri katıldı.
"Yeni Nesil Kriminal İnceleme Aracı" Kıraçlar, teşkilatımıza her türlü iklim şartlarında 24 saat kesintisiz çalışma imkânı sağlayacak teknolojik yeniliklerle donatıldı. Kriminal İnceleme birimlerimizin vazifelerini ifalarında daha etkin ve verimli olmalarını sağlayacak olan Kıraç'lar teknolojinin ilerlemesiyle çeşitliliği artan suç türlerinin önüne geçilmesi ve suçun aydınlatılmasında ihtiyaç duyulan ekipman ve sistemlerin niteliği konusunda çeşitliliği artırmaktadır.
'KIRAÇ SUÇ VE SUÇLUYLA MÜCADELEDE ÇOK CİDDİ KATKI SAĞLAYACAK'
Törende yeni nesil kriminal inceleme aracı Kıraç'ı gezen Bakan Soylu, araç hakkında yetkililerden bilgi aldı. Burada konuşan Bakan Soylu, 2016 yılının ilk 5 ayında suç aydınlatma oranının yüzde 30.1, günümüzde ise yüzde 50.2 seviyesinde olduğunu söyledi. Yeni nesil kriminal inceleme aracı Kıraç'ın bu suç oranını da dahada düşüreceğini vurgulayan Soylu, "20'si zırhlı 40'ı zırhsız bu araçlar hem suç ve suçluyla mücadelede hem de deprem bölgelerinde önemli ölçüde kimliklerin ve olayların aydınlatılmasında çok ciddi katkı sağlayacaktır. Laboratuvar sahada olacak ve anında çözüm sunacaktır" dedi.
Bakan Soylu, Kıraç'ın ortaya çıkmasında emeği geçen herkese teşekkürlerini sunarak şunları söyledi: "Öncelikle bu güzel tablo için teknolojinin insan hayatına dokunan, gelişimin insan hayatına dokunan bu güzel sonuç için başta hem Emniyet Genel Müdürlüğümüzü, bize önemli destekler ve katkılar sağlayan Türkiye'nin huzuru, asayişi, güveni ve teknolojinin gelişmesi için çok güçlü adımlar atan Savunma Sanayi Başkanlığımızı, Kriminal Dairemizi ve çok kıymetli yüklenicimize hepinizin huzurunda çok teşekkür etmek istiyorum."
"2016 yılında İçişleri Bakanlığı görevine geldiğimizde arkadaşlarımız bana o zaman çok aşina olmadığım ama bugün her gün takibini yaptığım 'Aydınlatma Oranı' diye bir kavramdan bahsettiler. Aslında devlet ile vatandaş arasındaki eminlik münasebetinin, güven münasebetinin en önemli kavramlarından birisidir. Hiç suçun olmaması hiç suçun işlenmemesi bizim temel beklentimizdir ve hedefimizdir. Ama suç işlendikten sonra da suçluyu bulmak ve suçluyu adalete teslim etmek hukuka teslim etmek de bizim temel sorumluluğumuzdur. Meseleyi karanlık dehlizlerde bırakmak değil tüm imkanlar ve kabiliyetler ile bunu adalete teslim etmektir bizim sorumluluğumuz."