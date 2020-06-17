Yeni Nesil Kriminal İnceleme Aracı “Kıraç” Tanıtıldı

"2016 yılında İçişleri Bakanlığı görevine geldiğimizde arkadaşlarımız bana o zaman çok aşina olmadığım ama bugün her gün takibini yaptığım 'Aydınlatma Oranı' diye bir kavramdan bahsettiler. Aslında devlet ile vatandaş arasındaki eminlik münasebetinin, güven münasebetinin en önemli kavramlarından birisidir. Hiç suçun olmaması hiç suçun işlenmemesi bizim temel beklentimizdir ve hedefimizdir. Ama suç işlendikten sonra da suçluyu bulmak ve suçluyu adalete teslim etmek hukuka teslim etmek de bizim temel sorumluluğumuzdur. Meseleyi karanlık dehlizlerde bırakmak değil tüm imkanlar ve kabiliyetler ile bunu adalete teslim etmektir bizim sorumluluğumuz."