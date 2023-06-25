Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yapımı süren Aydın-Denizli otoyolunun ilk kontrolü için direksiyon başına geçti

BAKAN URALOĞLU: TÜRKİYE'Yİ ULAŞIMDA YARINLARA TAŞIYORUZ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Her yeni projede birliği ve beraberliği güçlendiriyor; Türkiye'yi ulaşımda yarınlara taşıyoruz!" mesajını vererek şu ifadeleri kullandı: Kesintisiz bir yol ağı... Kapıkule'den Akdeniz'e Efeler diyarı Ege'nin iki önemli merkezi arasında köprü vazifesi görecek olan #Aydın - Denizli Otoyolu tamamlandığında vatandaşımızı konforlu ve emniyetli seyahate kavuşturacak.