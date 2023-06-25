Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yapımı süren Aydın-Denizli otoyolunun ilk kontrolü için direksiyon başına geçti
Türkiye son 21 yılda ulaşımda adeta çağ atlatıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bakanlık olarak Türkiye genelinde 21 yılda yaklaşık 193 milyar dolarlık yatırım yaptıklarına işaret ederek, Aydın-Denizli Otoyolu güzergâhında yolculuk süresinin 2 saat 15 dakikadan 1 saat 15 dakikaya düşeceği müjdesini paylaşmıştı. Müjdenin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aydın-Denizli Otoyol çalışmalarını yerinde inceledi, bilgi aldı. Ardından direksiyon başına geçti, yapımı devam eden otoyolun ilk kontrolünü bizzat kendisi yaptı.
Bakan Uraloğlu, toplam uzunluğu 163 kilometre olan Aydın-Denizli Otoyolu'nun 93 kilometrelik bölümünün 29 Ekim 2023 tarihinde hizmete alınacağı müjdesini verdi.
BAKAN URALOĞLU: TÜRKİYE'Yİ ULAŞIMDA YARINLARA TAŞIYORUZ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Her yeni projede birliği ve beraberliği güçlendiriyor; Türkiye'yi ulaşımda yarınlara taşıyoruz!" mesajını vererek şu ifadeleri kullandı: Kesintisiz bir yol ağı... Kapıkule'den Akdeniz'e Efeler diyarı Ege'nin iki önemli merkezi arasında köprü vazifesi görecek olan #Aydın - Denizli Otoyolu tamamlandığında vatandaşımızı konforlu ve emniyetli seyahate kavuşturacak.
Otoyolumuzun 93 km'lik kesimini 29 Ekim 2023'te hizmete sunacak; tamamını da 2023'ün sonu 2024 yılının başında ulaşıma açacağız. Hızlı ve kesintisiz ulaşım sağlayacak olan projemizin bitmesiyle mevcut güzergâhta yolculuk süresi 2 saat 15 dakikadan 1 saat 15 dakikaya düşecek. Her yeni projede birliği ve beraberliği güçlendiriyor; Türkiye'yi ulaşımda yarınlara taşıyoruz!" ifadelerini kullandı.
Müjdenin ardından otoyolun ilk kontrolünü Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ile birlikte yaptı. Ortaya renkli görüntüler çıktı.