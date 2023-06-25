Kurban Bayramı’nda hava nasıl olacak? Meteoroloji bayramın ilk gününe dikkat çekti: Kavrulacağız! Bugün hava nasıl? | 25 Haziran 2023 hava durumu

28 Haziran bayramın ilk günü ise yurt geneli adeta sıcaklıktan kavrulacak. Öyle ki bazı bölgelerde sıcaklık seviyesinin 40 dereceye kadar çıkması de bekleniyor. Doğu Karadeniz ise bayramı hafif yağışlı geçirecek.

İSTANBUL, 2. GÜNÜ YAĞIŞLA GEÇİRECEK

29 Haziran'da da yağışlı hava Marmara Bölgesi'ne de yayılması bekleniyor. Bayramın ikinci günü Megakent İstanbul başta olmak üzere bölgenin büyük bölümü yağışlı olacak.

Üçüncü ve dördüncü günündeyse yağmur, Karadeniz'in büyük bir bölümünü etkileyecek. Diğer bölgelerde de hava güneşli olacak.