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Haberler Güncel Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? Meteoroloji bayramın ilk gününe dikkat çekti: Kavrulacağız! Bugün hava nasıl? | 25 Haziran 2023 hava durumu

Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? Meteoroloji bayramın ilk gününe dikkat çekti: Kavrulacağız! Bugün hava nasıl? | 25 Haziran 2023 hava durumu

HAVA DURUMU | Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? Meteoroloji bayramın ilk gününe dikkat çekti: Kavrulacağız! 9 günlük tatili fırsat bilen vatandaş Kurban Bayramı için plan yaptı. Özellikle tatil bölgelerine akın edilirken havanın nasıl olacağı merak edildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bayramın ilk günü için uyarıda bulundu. Hava sıcaklıklarının 30 derecenin üzerinde seyredeceğini belirtirken, ikinci gününde ise yağışlı havanın etkili olacağını kaydetti.

takvim.com.tr
25.06.2023 13:08 - Son Güncelleme: 25.06.2023 13:08
Kurban Bayramı’nda hava nasıl olacak? Meteoroloji bayramın ilk gününe dikkat çekti: Kavrulacağız! Bugün hava nasıl? | 25 Haziran 2023 hava durumu

Kurban Bayramı tatilinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 9 güne çıkarılması ile tatil planları yapan vatandaşların sayısı da arttı.

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Kurban Bayramı’nda hava nasıl olacak? Meteoroloji bayramın ilk gününe dikkat çekti: Kavrulacağız! Bugün hava nasıl? | 25 Haziran 2023 hava durumu

Dün başlayan tatilin ardından yollara düşen milyonlarca vatandaşlar, bayramda hava durumunun nasıl olacağını şimdiden araştırmaya başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre; yağışlı hava ve sıcaklıklar bir arada yaşanacak.

Kurban Bayramı’nda hava nasıl olacak? Meteoroloji bayramın ilk gününe dikkat çekti: Kavrulacağız! Bugün hava nasıl? | 25 Haziran 2023 hava durumu

BAYRAMA GÜNEŞLİ VE YAĞMURLU GİRİŞ YAPILACAK

27 Haziran arife günü, Doğu Karadeniz'de gök gürültülü yağmur bekleniyor.

Marmara Bölgesi'nde ise hafif bir yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor. Geriye kalan tüm bölgeler ise güneşli havayla bayrama giriş yapacak.

Kurban Bayramı’nda hava nasıl olacak? Meteoroloji bayramın ilk gününe dikkat çekti: Kavrulacağız! Bugün hava nasıl? | 25 Haziran 2023 hava durumu

28 Haziran bayramın ilk günü ise yurt geneli adeta sıcaklıktan kavrulacak. Öyle ki bazı bölgelerde sıcaklık seviyesinin 40 dereceye kadar çıkması de bekleniyor. Doğu Karadeniz ise bayramı hafif yağışlı geçirecek.

İSTANBUL, 2. GÜNÜ YAĞIŞLA GEÇİRECEK

29 Haziran'da da yağışlı hava Marmara Bölgesi'ne de yayılması bekleniyor. Bayramın ikinci günü Megakent İstanbul başta olmak üzere bölgenin büyük bölümü yağışlı olacak.

Üçüncü ve dördüncü günündeyse yağmur, Karadeniz'in büyük bir bölümünü etkileyecek. Diğer bölgelerde de hava güneşli olacak.

Kurban Bayramı’nda hava nasıl olacak? Meteoroloji bayramın ilk gününe dikkat çekti: Kavrulacağız! Bugün hava nasıl? | 25 Haziran 2023 hava durumu

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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