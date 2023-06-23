Kurban Bayramı’nda bu yollara dikkat! Bayram tatili başladı o noktalar kilitlendi! Hangi otoyol ve köprüler ücretsiz?

Bu akşam itibariyle birçok vatandaşın da bayram tatili için yola çıkması bekleniyor. Bu kapsamda vatandaşlar hangi bölgelerde trafik yoğunluğu oluşabileceğini şimdiden merak etmeye başladı. Her bayram tatilinde olduğu gibi bu bayramda da belli başlı noktalara dikkat edilmesi gerekiyor. İşte bayram tatilinde Türkiye genelinde trafik yoğunluğunun oluşabileceği noktalar…