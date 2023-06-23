Kurban Bayramı'nda bu yollara dikkat! Bayram tatili başladı o noktalar kilitlendi! Hangi otoyol ve köprüler ücretsiz?
Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte birçok vatandaş tatil planı yaptı. Bayram tatilinin birleştirilmesiyle birlikte yola çıkanlar iki konuyu merak eder oldu. Birincisi bayramda hangi otoyol ve köprüler ücretsiz? İkincisi ise trafik yoğunluğu hangi yollarda başladı? Sizin için iki sorunun yanıtını da verdik.
Kurban Bayramı dolayısıyla 9 günlük tatil bugün itibariyle başlıyor. Bayram tatilini şehir dışında geçirmek isteyen İstanbullular bugünden başlayarak yollara çıktı. Sabahın erken saatlerinden itibaren İstanbul'da köprülerde ve ana halterlerde trafik yoğunlukları başladı.
Bu akşam itibariyle birçok vatandaşın da bayram tatili için yola çıkması bekleniyor. Bu kapsamda vatandaşlar hangi bölgelerde trafik yoğunluğu oluşabileceğini şimdiden merak etmeye başladı. Her bayram tatilinde olduğu gibi bu bayramda da belli başlı noktalara dikkat edilmesi gerekiyor. İşte bayram tatilinde Türkiye genelinde trafik yoğunluğunun oluşabileceği noktalar…
KÖPRÜLER VE AVRASYA TÜNELİ
Trafiğin en yoğun olacağı bölgelerden biri metropol İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, FSM Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Avrasya Tüneli olacak. Tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşların akşam saatlerinden itibaren yola çıkmasıyla birlikte İstanbul'da köprü ve Avrasya Tüneli'nde yoğunluk bekleniyor.
ANADOLU OTOYOLU
İstanbul'da çıkan sürücülerin gidecekleri yerlere hareketiyle özellikle Anadolu Otoyolu'nda da trafik akışında aksamalar yaşanabilir. Otoyolun Ankara yönünde Kaynaşlı 1, 2 ve 3. viyadük, Bolu Dağı Tüneli, Abant Kavşağı, Yumrukaya, Yeniçağ, Dörtdivan ile Gerede Karadeniz bağlantı kesiminde araç trafiğinin yoğun olması bekleniyor.