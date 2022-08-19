Müge Anlı'da günlerce konuşulmuştu! Büyükşen çifti cinayetinde flaş gelişme! Abdullah Başdemir'in avukatından skandal hamle
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerce konuşulan Metin - Necla Büyükşen cinayetinde flaş bir gelişme yaşandı. Büyükşen çiftinin oğlu Osman Büyükşen baş şüphelilerden Abdullah Başdemir'in tutuklanmasının ardından 2021 yılında tweet atmıştı. Bunun üzerine harekete geçen Başdemir'in avukatı, Osman Büyükşen ile bu tweeti alıntılayan kişiler hakkında Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Konya'da yaşayan Metin (55) ve Necla Büyükşen (54) çifti, 3 Eylül 2018 gecesi, evlerine giren kar maskeli bir saldırgan tarafından öldürüldü.
Geçen yıl düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Abdullah Başdemir (47) ve sevgilisi Esra Taş (28), azmettirici oldukları gerekçesiyle tutuklandı. İki ay önce yapılan operasyonda da gözaltına alınan ve tetikçi olduğu belirtilen Ertuğrul Çelik (47) tutuklandı.
Başdemir'in tutuklanması üzerine, öldürülen çiftin doktor oğulları Osman Büyükşen, 17 Temmuz 2021'de, "Bu şerefsizlerin dostu kim ise benim düşmanımdır. Bu itlerin bayramını kutlayan, destek veren, yanındayız diyen kim var ise anne babamı sevmiş olanları ve tüm toplumu kendine düşman edinmiş olur. Biz çokuz, biz haklıyız. Uyarımı yapayım ki tarafınızı doğru seçin!" şeklinde tweet attı.
Bunun üzerine harekete geçen Başdemir'in avukatı, Osman Büyükşen ile bu tweeti alıntılayan kişiler hakkında Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.