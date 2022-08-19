Müge Anlı’da günlerce konuşulmuştu! Büyükşen çifti cinayetinde flaş gelişme! Abdullah Başdemir’in avukatından skandal hamle

Başdemir'in tutuklanması üzerine, öldürülen çiftin doktor oğulları Osman Büyükşen, 17 Temmuz 2021'de, "Bu şerefsizlerin dostu kim ise benim düşmanımdır. Bu itlerin bayramını kutlayan, destek veren, yanındayız diyen kim var ise anne babamı sevmiş olanları ve tüm toplumu kendine düşman edinmiş olur. Biz çokuz, biz haklıyız. Uyarımı yapayım ki tarafınızı doğru seçin!" şeklinde tweet attı.