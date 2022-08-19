Netflix'te Türkiye düşmanlığı! Her fırsatta Türkleri hedef alıyorlar! Onlar karalıyor bizimkiler seyrediyor
Yapımlarında eşcinsellik ve uyuşturucu PR'ı ile toplumsal değerleri hedef alan ve sapkın düşünceleri bilinçaltına empoze eden Netflix, son dönemde yayınladığı dizi ve filmlerle sürekli olarak Türkiye'yi hedef alıyor. Türklüğü ve Türkiye'yi aşağılayan senaryolara yer veren Netflix, bu şekilde Türkiye'ye yönelik kötü bir algı operasyonu yapıyor. Türkiye ve Türkleri aşağılayan yapımların bazılarında oynayan Türk oyuncular da tepki çekiyor.
Collateral isimli dizide Kırıkkale hakkında olumsuz yorumlar yapıldı. Fenomen dizi La Casa De Papel'de yer alan Osman adlı Türk karakterin, işkenceci kötü bir adam olması da tepkiyle karşılandı. Bütün bu çirkinlikler yaşanırken kendisine aydın ve sanatçı diyen kişiler, bu platformda yer almak için yarışa giriyor. Ülkemize yönelik yapılan bu karalamaya seslerini çıkarmıyorlar.
Yıllardır dizi ve filmlerinde Türkiye'yi aşağılayan sahne ve cümlelere yer vererek algı operasyonu yapan Netflix, çirkin senaryolara yer vermeye devam ediyor. Sözde aydın ve sanatçılar, Türkiye'nin bu platformda karalanmasını görmezden geliyor.
Yıllardır yayınladığı dizi ve filmlerle Türkiye'ye nefret kusan, yapımlarında yer alan karakterler üzerinden Türkiye'yi karalayan ABD merkezli film platformu Netflix'in Türkiye düşmanlığı bitmiyor. Türkiye'ye yönelik algı operasyonlarına devam eden platform, yapımlarında sürekli Türkiye'yi aşağılayan sahnelere ve cümlelere yer vermesine rağmen, Türk oyuncular bu mecrada boy gösterebilmek, platformun dizilerinde rol alabilmek için adeta birbirleriyle yarışıyor.
TÜRKLER KÖTÜ GÖSTERİLDİ
Örneğin platformun, 6-7 Eylül olaylarını konu eden, 'Kulüp' dizisinde; Türkler her yeri durduk yere yakıp yıkan bir millet gibi gösterildi. Bir diğer Türk yapımı dizi olan, 'Zeytin Ağacı'nın 1940'lı yıllarda geçen bir sahnesinde ise mübadele döneminde bir Rum anne, bindiği bir Türk ailenin teknesinde, uykuya daldığı sırada, tekne sahibi tarafından başına vurularak denize atılıp boğuluyor.
Türkiye'yi aşağılayan ve çirkin gösteren senaryolara yer verilirken kendisine aydın ve sanatçı diyen kişiler bu karalamaya seslerini çıkarmıyor.
DİZİ VE FİLMLERİYLE TÜRKİYE'Yİ AŞAĞILIYORLAR
'Yakamoz S-245' dizisinde, Türk ordusu ve Deniz Kuvvetleri kötü gösterildi.
'Into the Night'ta Türkiye için 'B.kt.n' denildi. Dizide, İtalyan asker Terenzio, Türkler için "Bir askeri zaferleri bile yok" gibi aşağılayıcı ifadeler kullandı.
Bir MOSSAD ajanını konu alan 'The Spy'da duvara asılı, bölünmüş Türkiye haritası dikkat çekti.