Uğur Mumcu suikastının üzerinden tam 27 yıl geçti! Peki Uğur Mumcu neden öldürüldü? İşte suikaste dair tüm detaylar...
Araştırmacı gazeteciliğin en önemli isimlerinden Uğur Mumcu, tam 27 yıl önce faillerinin hala bulunamadığı bir saldırıda, aracına yerleştirilen C4 tipi bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetti. 51 yıllık hayatına birçok önemli konuyu sığdıran Uğur Mumcu'nun failleri hala bulunamadı. Peki Uğur Mumcu suikastının ardında kim veya kimler var? Uğur Mumcu'yu hangi bilgi ölüme götürdü? Uğur Mumcu suikastının failleri neden bulunamadı? İşte Uğur Mumcu'nun ölüm yıldönümünde suikaste dair tüm detaylar…
22 Ağustos 1942'de Kırşehir'de dünyaya gelen Uğur Mumcu, 24 Ocak 19932te evinin önünde bulunan arabasına yerleştirilen bomba ile suikaste kurban gitmişti.
51 yıllık yaşantısına siyasetin derin ilişkilerini ortaya çıkaracak birçok araştırmayı sığdıran Mumcu'nun "Gazetecinin bu görevini yapabilmesi için habere, olaya, olguya, belgeye ve bilgiye dayalı yazılar yazması gerekir. Bunun için de gazetecinin güvenilir kişi olması zorunludur." sözü, bugün hala iletişim fakültelerinde geleceğin gazetecilerine en önemli meslek kriteri olarak öğretilmeye devam ediliyor.
PEKİ UĞUR MUMCU NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?
Özellikle Kürt sorunu ve PKK konusunu ele alan Uğur Mumcu, sadece terör örgütünü değil, elin kanlı isimlerle iş birliği yapan derin devleti de rahatsız ediyordu.
Büyük araştırmaların sahibi olan Mumcu, derin devletin sırlarını da biliyordu. PKK-derin devlet- yabancı istihbarat örgütleri üzerine birçok araştırma yapmış ve bu araştırmaları yüzünden bırakın Türkiye'deki isimleri, diğer ülkeler tarafından da tehdit ediliyordu.
Dönemin İsrail Büyükelçisi bile Uğur Mumcu'ye tehit eder sözlerle "Ölmekten korkmuyor musunuz" diye sormuştu.
Çünkü Mumcu'nun bildikleri açığa çıkarsa dünyadaki tüm dengeler değişecekti.
KÖŞESİNİN ADI "GÖZLEM"Dİ
1977'den sonra sadece Cumhuriyet için yazmaya başlayan Mumcu, "Gözlem" başlıklı köşesinde 1991'in Kasım ayına kadar aralıksız olarak yazdı.
Sakıncalı Piyade ve Bir Pulsuz Dilekçe kitapları 1977'de yayınlanan Mumcu'nun Sakıncalı Piyade adlı eseri tiyatroya uyarlandı ve Ankara Sanat Tiyatrosunda tam 700 kere sahnelendi.
Mumcu, 1981'de terörün silah kaçaklığıyla ilgisini ortaya koymak ve kamuoyunu bu konuda uyarmak için "Silah Kaçakçılığı ve Terör" kitabını yazdı. Mumcu, aynı yıl, Mehmet Ali Ağca'nın Papa'yı öldürme girişiminden sonra Ağca üzerine inceleme ve araştırmalar da yaptı.
Araştırmacı gazetecilik açısından büyük bir başarı kabul edilen "Rabıta" ve "12 Eylül" adlı kitapları 1987'de, en önemli araştırmalarından biri kabul edilen "Kürt-İslam Ayaklanması 1919-1925" ise 1991'de yayınlanan Mumcu, 7 Ocak 1993 tarihinde "Mossad ve Barzani" isimli bir yazı yazdı. Bu yazısında, Barzani, CIA ve Mossad arasındaki bağlantılara değindi