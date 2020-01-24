Askerlik yerleri açıklandı! MSB ASAL e Devlet askerlik yeri sorgulama ekranı! İşte 2000/1 sevk tarihleri
Askerlik yerleri için heyecanlı bekleyiş sona erdi. MSB tarafından 2000/1 celbi askerlik yerleri e-Devlet sistemi üzerinden erişime açıldı. Yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsünde tercihlerini yapan vatandaşlar sonuçları merak ediyor. Peki, MSB ASAL e Devlet giriş ile askerlik yeri sorgulama nasıl yapılır? İşte 2000/1 sevk tarihleri...
Askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır? Yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsünde tercih bildiriminde bulunan on binlerce vatandaş, merak içinde sınıflandırma sonuçlarını ve askerlik yerlerini bekliyordu. MSB'nin duyurusuna göre, sevk tarihleri belli olurken gelen son dakika açıklamasına göre askerlik yerlerinin belirlendiği açıklandı. Şimdi askerlik yerlerini öğrenen vatandaşlar sevk tarihlerini araştırıyor. Peki, MSB ASAL e Devlet giriş ile askerlik yeri sorgulama nasıl yapılır? İşte 2000/1 sevk tarihleri...
ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR? (2000/1)
2020 Şubat celbi sınıflandırma sonuçları bugün sabah saatlerinde erişime açıldı. 2000/1 askerlik yerleri e-Devlet sistemi üzerinden görüntülenecek. Şubat celbi askerlik yerlerinizi aşağıdaki linke tıklayarak sorgulayabilirsiniz.
2000/1 SEVK TARİHLERİ
Yedek subay adayları ile yedek astsubay adayları 30 Ocak 2020 tarihinde, er/erbaş statüsüne ayrılanlardan Ocak celp ve sevk dönemine tabi olanlar 30 Ocak 2020 tarihinde, Şubat celp ve sevk dönemine tabi olanlar 26 Şubat 2020 tarihinde, Mart celp ve sevk dönemine tabi olanlar ise 19 Mart 2020 tarihinde tertip edildikleri birliklere sevk edileceklerdir.
SEÇİM VE SINIFLANDIRMA SONUCUNDA
Sınıflandırma sonuçları açıklandıktan sonra yükümlüler yukarıda belirtilen sevk başlangıç tarihlerinden on beş gün öncesinden itibarene-devlet üzerinden ve askerlik şubesi başkanlıklarından sevk evrakını alabileceklerdir. Sevk başlangıç tarihinden itibaren sevk evrakı sadece askerlik şubesi başkanlıklarınca verilecektir.
Yol ve iaşe parası, e-devletten sevk evrakını alan yükümlülere adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği, askerlik şubesi başkanlığından sevk evrakını alan yükümlülere ise sevk evrakını aldığı askerlik şubesi başkanlığı ile eğitim birliği arası esas alınarak verilmektedir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya ptt kartı ile PTT matiklerden alabileceklerdir.