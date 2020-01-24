Askerlik yerleri açıklandı! MSB ASAL e Devlet askerlik yeri sorgulama ekranı! İşte 2000/1 sevk tarihleri

Yol ve iaşe parası, e-devletten sevk evrakını alan yükümlülere adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği, askerlik şubesi başkanlığından sevk evrakını alan yükümlülere ise sevk evrakını aldığı askerlik şubesi başkanlığı ile eğitim birliği arası esas alınarak verilmektedir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya ptt kartı ile PTT matiklerden alabileceklerdir.