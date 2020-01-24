Başkan Erdoğan'dan Merkel'i "şaşırtan" hediye! Tepkisi dikkatlerden kaçmadı

MÜLTECİLERİN EĞİTİMİ

Açılış töreninde bir konuşma yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Dünyada hiçbir şey bireylerin eğitimi kadar önemli değildir. Yüksek ahlakın en önemli noktası kendini eğitmektir. Burada eğitim alanlar, farklı kültürlerden bir araya geliyor. Karşılıklı anlayışa güvene sahip olmak için önemli bir koşul. Bu da birlikte yaşamak için önemli bir koşul. Açık olmak sadece bireyleri ilerletmekle kalmayıp, toplumu da ilerletiyorlar. Ülkelerimiz arasındaki ilişkilere de değer katıyorlar" dedi. Merkel, mültecilerin eğitimine dikkat çekerek, "Türkiye bugünde milyonlarca Suriyeli mülteciye sığınma imkanı sağlıyor. Bu çabalar bizim teşekkürümüzü ve takdirimizi hakkediyor. Mülteciler için eğitim çok önemli çünkü daha iyi bir gelecek için umut veriyor. Ülkelerine döndüklerinde, bu ülkenin inşasına katkıda bulunabilirler veya geldikleri ülkeye daha iyi uyum sağlamalarını sağlar. Bu konuda da Avrupa'nın ve Almanya'nın desteğiyle önemli çabalar sarfediyor. Burada HOPS Suriye Programı veya Alman Akademik değişim programına destek veriliyor" diye konuştu.