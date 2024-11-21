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Meteoroloji saat verdi: İstanbul dahil 49 kentte sarı kodlu alarm! Lodos, sağanak yağış... Bugün hava nasıl olacak? İl il hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, AKOM ve İstanbul Valiliği tarafından yapılan son dakika açıklamalarıyla İstanbul başta olmak üzere bugün 49 il için sarı kodlu alarm verildi. Kuvvetli yağış ve fırtınanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmaları istendi. Meteoroloji, Marmara Bölgesi'nde perşembe öğle saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve sağanak yağışın etkili olacağını duyurdu.

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Giriş Tarihi :21 Kasım 2024 , 06:28 Güncelleme Tarihi :21 Kasım 2024 , 06:28
Meteoroloji saat verdi: İstanbul dahil 49 kentte sarı kodlu alarm! Lodos, sağanak yağış... Bugün hava nasıl olacak? İl il hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan yapılan uyarılar doğrultusunda, Marmara ve Ege Bölgelerinde perşembe gününden itibaren kuvvetli sağanak yağış ve fırtına bekleniyor. Ani sel, su baskını, dolu ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

Meteoroloji saat verdi: İstanbul dahil 49 kentte sarı kodlu alarm! Lodos, sağanak yağış... Bugün hava nasıl olacak? İl il hava durumu

Marmara'da Fırtına ve Sağanak Etkili Olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, perşembe öğle saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi'nde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağını açıkladı. İstanbul Valiliği de sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla, rüzgarın perşembe günü güney ve güneybatıdan (Lodos), öğleden sonra ise kuzey ve kuzeybatıdan (Karayel) 50-80 km/sa hızla eseceğini duyurdu.

Meteoroloji saat verdi: İstanbul dahil 49 kentte sarı kodlu alarm! Lodos, sağanak yağış... Bugün hava nasıl olacak? İl il hava durumu

Beklenen yağış miktarının 21-50 kg/m² arasında olacağı ve bu durumun ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu gibi olumsuzluklara yol açabileceği ifade edildi. Özellikle perşembe 12.00-21.00 ve cumartesi 08.00-20.00 saatleri arasında yağışların yoğunlaşacağı belirtildi.

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