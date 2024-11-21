Meteoroloji saat verdi: İstanbul dahil 49 kentte sarı kodlu alarm! Lodos, sağanak yağış... Bugün hava nasıl olacak? İl il hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan yapılan uyarılar doğrultusunda, Marmara ve Ege Bölgelerinde perşembe gününden itibaren kuvvetli sağanak yağış ve fırtına bekleniyor. Ani sel, su baskını, dolu ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

Marmara'da Fırtına ve Sağanak Etkili Olacak Meteoroloji Genel Müdürlüğü, perşembe öğle saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi'nde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağını açıkladı. İstanbul Valiliği de sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla, rüzgarın perşembe günü güney ve güneybatıdan (Lodos), öğleden sonra ise kuzey ve kuzeybatıdan (Karayel) 50-80 km/sa hızla eseceğini duyurdu.