SON DAKİKA: Arda Yurtseven’den sonra bir vaka daha! Alişan Soylu ölü bulundu

ALİŞAN SOYLU DA SIRRA KADEM BASMIŞTI

Türkiye bu olayı konuşurken benzer bir olay da Isparta'da yaşandı. Aksu ilçesinde ailesiyle oturan Alişan Soylu, perşembe günü öğle saatlerinde evden çıkarken, gezmeye gittiğini söyledi.