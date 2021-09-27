SON DAKİKA: Arda Yurtseven'den sonra bir vaka daha! Alişan Soylu ölü bulundu
Son dakika haberleri... Geçtiğimiz hafta İstanbul'da kaybolan lise öğrencisi Arda Yurtseven'in cansız bedeni Aydos Ormanı'nda ağaca asılı halde bulundu. Türkiye'ye Arda'ya üzülürken kahreden haber Isparta'dan geldi. Günlerdir aranan Alişan Soylu ölü bulundu. İşte Alişan Soylu'nun ölü bulunduğu son dakika haberinin detayları...
27.09.2021 09:20
- Son Güncelleme: 27.09.2021 09:20
ARDA YURTSEVEN ORMANDA ASILI BULUNMUŞTU
Ekipler, Aydos Ormanı'nda arama çalışması başlattı. Ağaçta asılı bulunan 17 yaşındaki Arda Yurtseven'in cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
ALİŞAN SOYLU DA SIRRA KADEM BASMIŞTI
Türkiye bu olayı konuşurken benzer bir olay da Isparta'da yaşandı. Aksu ilçesinde ailesiyle oturan Alişan Soylu, perşembe günü öğle saatlerinde evden çıkarken, gezmeye gittiğini söyledi.