"Üfürükçü kadın" üç köyde 136 kişiye virüs bulaştırdı!
Türkiye koronavirüsle mücadele ederken akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Doğu Karadeniz'de salgından korunmak için yatalak bir hastaya dua okumaya gelen üfürükçü kadının, üç köyde 136 kişiye virüs bulaştırdığı belirlendi. İşte çok konuşulan haberin detayları.
05.12.2020 09:26
- Son Güncelleme: 05.12.2020 09:33
Koronavirüs vakaları ülkemizde son dönemde büyük bir tırmanışa geçerken, evlere ziyaretçi kabul edilmemesi ve kalabalık ortamlardan uzak durulması gibi önlemler her fırsatta dile getiriliyor.
Ancak en çok bulaş hala evlerde yaşanıyor. Filyasyon ekiplerinin tespit ettikleri bazı koronavirüs vakaları salgınının yayılışındaki bilinçsizliği bir kez daha gözler önüne serdi.
Buna tanık olan filyasyon ekipleri ise ilginç vaka örneklerini sosyal medyada paylaşıyor. Doğu Karadeniz'de 3 ailenin turşu buluşmasında çok sayıda kişinin koronavirüse yakalandığını twitter hesabından paylaşan doktor, şahit olduklarını Milliyet'e anlattı:
TURŞUYA 21 VAKA
"Karadeniz'in küçük bir köyünde üç aile geçtiğimiz hafta, "Vaka sayıları yoğunlaştı, en doğalından turşumuzu kuralım da bağışıklığımız gelişsin" diye köydeki büyüklerinin yanına lahana ve fasulye turşusu yapmaya çıkmışlar.
Evlerine geri döndüklerinde birinde semptomlar çıktı. Saha çalışması yaptık. 1-2 pozitif vaka derken, çalışmalarda vakaların kaynağı ve yayılımını bulduk. Temaslılar karantinaya alınıp test yapıldı. Bir turşu yüzünden üç aile ve bulaştırdıkları kişilerle birlikte 21 pozitif vaka çıktı.