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Market, fırın, eczane ve bakkala gidilebilecek mi? Sokağa çıkma kısıtlamasında dikkat çeken detay

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 7 Aralık Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için istisna getirilenler dışındaki tüm iş yerleri de saat 20.00'de kapandı. Sokağa çıkma kısıtlamaları, yeni bir karar alınıncaya kadar ilerleyen hafta içi ve hafta sonlarında da uygulanmaya devam edilecek. Peki market, fırın, eczane ve bakkala gidilebilecek mi? Yasaklardan kimler muaf tutulacak? İşte, hafta sonu sokağa çıkma yasağı ve 65 yaş üstü, 20 yaş altı toplu taşıma yasağıyla ilgili merak edilen soruların cevapları.

05.12.2020 09:48 - Son Güncelleme: 05.12.2020 10:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





