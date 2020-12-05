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Market, fırın, eczane ve bakkala gidilebilecek mi? Sokağa çıkma kısıtlamasında dikkat çeken detay

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 7 Aralık Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için istisna getirilenler dışındaki tüm iş yerleri de saat 20.00'de kapandı. Sokağa çıkma kısıtlamaları, yeni bir karar alınıncaya kadar ilerleyen hafta içi ve hafta sonlarında da uygulanmaya devam edilecek. Peki market, fırın, eczane ve bakkala gidilebilecek mi? Yasaklardan kimler muaf tutulacak? İşte, hafta sonu sokağa çıkma yasağı ve 65 yaş üstü, 20 yaş altı toplu taşıma yasağıyla ilgili merak edilen soruların cevapları.

05.12.2020 09:48 - Son Güncelleme: 05.12.2020 10:05
Market, fırın, eczane ve bakkala gidilebilecek mi? Sokağa çıkma kısıtlamasında dikkat çeken detay

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 7 Aralık Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

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Market, fırın, eczane ve bakkala gidilebilecek mi? Sokağa çıkma kısıtlamasında dikkat çeken detay

İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" konulu genelge gönderildi.

Market, fırın, eczane ve bakkala gidilebilecek mi? Sokağa çıkma kısıtlamasında dikkat çeken detay

İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" konulu genelge kapsamında, yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını belirtti.

Market, fırın, eczane ve bakkala gidilebilecek mi? Sokağa çıkma kısıtlamasında dikkat çeken detay

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINI KULLANABİLECEK Mİ?
65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızın 18 Kasım 2020 tarihli ve 19161 sayılı genelgemizle belirlenen saatler içerisinde (10.00-13.00, 13.00-16.00 saatleri arası) şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş) kullanmalarının kısıtlanması

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINI KULLANABİLECEK Mİ?
65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızın 18 Kasım 2020 tarihli ve 19161 sayılı genelgemizle belirlenen saatler içerisinde (10.00-13.00, 13.00-16.00 saatleri arası) şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş) kullanmalarının kısıtlanması

Market, fırın, eczane ve bakkala gidilebilecek mi? Sokağa çıkma kısıtlamasında dikkat çeken detay

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINI KULLANABİLECEK Mİ?
65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızın 18 Kasım 2020 tarihli ve 19161 sayılı genelgemizle belirlenen saatler içerisinde (10.00-13.00, 13.00-16.00 saatleri arası) şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş) kullanmalarının kısıtlanması

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