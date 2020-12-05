Market, fırın, eczane ve bakkala gidilebilecek mi? Sokağa çıkma kısıtlamasında dikkat çeken detay
Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 7 Aralık Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için istisna getirilenler dışındaki tüm iş yerleri de saat 20.00'de kapandı. Sokağa çıkma kısıtlamaları, yeni bir karar alınıncaya kadar ilerleyen hafta içi ve hafta sonlarında da uygulanmaya devam edilecek. Peki market, fırın, eczane ve bakkala gidilebilecek mi? Yasaklardan kimler muaf tutulacak? İşte, hafta sonu sokağa çıkma yasağı ve 65 yaş üstü, 20 yaş altı toplu taşıma yasağıyla ilgili merak edilen soruların cevapları.
65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINI KULLANABİLECEK Mİ?
65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızın 18 Kasım 2020 tarihli ve 19161 sayılı genelgemizle belirlenen saatler içerisinde (10.00-13.00, 13.00-16.00 saatleri arası) şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş) kullanmalarının kısıtlanması
65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINI KULLANABİLECEK Mİ?
65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızın 18 Kasım 2020 tarihli ve 19161 sayılı genelgemizle belirlenen saatler içerisinde (10.00-13.00, 13.00-16.00 saatleri arası) şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş) kullanmalarının kısıtlanması
65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINI KULLANABİLECEK Mİ?
65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızın 18 Kasım 2020 tarihli ve 19161 sayılı genelgemizle belirlenen saatler içerisinde (10.00-13.00, 13.00-16.00 saatleri arası) şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş) kullanmalarının kısıtlanması