Aşılama kaç grupta yapılacak, ilk ve en son kimler aşılanacak?
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi sürüyor. COVID-19'a karşı ilk aşılama 11 Aralık'tan sonra başlayacak. Peki aşılama kaç grupta yapılacak, ilk ve en son kimler aşılanacak? Aşılar değerlendirilirken hangi kriterlere bakılıyor? Türkiye'ye gelecek aşının güvenilirliği nasıl test edilecek? Aşı gelince hemen yapılacak mı?
SON AŞAMA TÜM BİREYLER
En son aşamada tüm bireylerin aşılanması söz konusu olacak. Yani öncelikle hasta oldukları zaman en çok kayıp yaşayanlar, daha sonra toplumda daha çok dolaşımda olan, diğer insanlara hastalığı bulaştırma, taşıma ihtimali olanlar, ardından tüm bireylere olacak şekilde bir strateji söz konusu.
'TEDARİK VE LOJİSTİKTE YETERLİYİZ'
Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, mart ve nisan ayında yerli aşının da gelmesiyle elimizin rahatlayacağı görüşünde: "Aşılama konusunda çok başarılı bir özgeçmişe sahibiz. Aşının tedariği ve lojistiğinde de oldukça yeterliyiz. Aşılama bu şekilde bir yaklaşımla gidecek. Aşılama hem hastanelerde hem 1'inci basamak sağlık kuruluşlarında hem de iş sağlığı güvenliği hizmeti verilen yerlerde yapılarak ilerleyecek.