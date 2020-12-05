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Aşılama kaç grupta yapılacak, ilk ve en son kimler aşılanacak?

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi sürüyor. COVID-19'a karşı ilk aşılama 11 Aralık'tan sonra başlayacak. Peki aşılama kaç grupta yapılacak, ilk ve en son kimler aşılanacak? Aşılar değerlendirilirken hangi kriterlere bakılıyor? Türkiye'ye gelecek aşının güvenilirliği nasıl test edilecek? Aşı gelince hemen yapılacak mı?

05.12.2020 08:42 - Son Güncelleme: 05.12.2020 08:42
Aşılama kaç grupta yapılacak, ilk ve en son kimler aşılanacak?

Türkiye'de planlama yapılırken ilk grupta sağlık çalışanları, 65 yaş üzeri kişiler; önce kronik hastalığı olanlar, sonra diğer 65 yaş üzeri kişiler ve kalabalık içerisinde bulunan huzurevi, bakımevi gibi yerlerdeki kişiler ile engelli bireylerin aşılanması söz konusu olacak.

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Aşılama kaç grupta yapılacak, ilk ve en son kimler aşılanacak?

POLİS, ASKER, ÖĞRETMENLER
Sonra toplumda hizmet önceliği olan kişiler; polisler, askerler, öğretmenler, adliye çalışanları, cezaevlerinde çalışanlara aşı yapılabilir.

Aşılama kaç grupta yapılacak, ilk ve en son kimler aşılanacak?

HİZMET SEKTÖRÜNDEKİLER
Hürriyet'te yer alan habere göre hizmetin sürdürülmesi yönünden öncelikli olan gruplar yani belediye çalışanları, doğal gaz, elektrik, telefon, internet hizmetleri gibi gruplar bir sonraki grup. Daha sonra peyderpey diğer gruplara doğru gidecek.

Aşılama kaç grupta yapılacak, ilk ve en son kimler aşılanacak?

SON AŞAMA TÜM BİREYLER
En son aşamada tüm bireylerin aşılanması söz konusu olacak. Yani öncelikle hasta oldukları zaman en çok kayıp yaşayanlar, daha sonra toplumda daha çok dolaşımda olan, diğer insanlara hastalığı bulaştırma, taşıma ihtimali olanlar, ardından tüm bireylere olacak şekilde bir strateji söz konusu.

Aşılama kaç grupta yapılacak, ilk ve en son kimler aşılanacak?

'TEDARİK VE LOJİSTİKTE YETERLİYİZ'
Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, mart ve nisan ayında yerli aşının da gelmesiyle elimizin rahatlayacağı görüşünde: "Aşılama konusunda çok başarılı bir özgeçmişe sahibiz. Aşının tedariği ve lojistiğinde de oldukça yeterliyiz. Aşılama bu şekilde bir yaklaşımla gidecek. Aşılama hem hastanelerde hem 1'inci basamak sağlık kuruluşlarında hem de iş sağlığı güvenliği hizmeti verilen yerlerde yapılarak ilerleyecek.

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