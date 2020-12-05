Aşılama kaç grupta yapılacak, ilk ve en son kimler aşılanacak?

SON AŞAMA TÜM BİREYLER

En son aşamada tüm bireylerin aşılanması söz konusu olacak. Yani öncelikle hasta oldukları zaman en çok kayıp yaşayanlar, daha sonra toplumda daha çok dolaşımda olan, diğer insanlara hastalığı bulaştırma, taşıma ihtimali olanlar, ardından tüm bireylere olacak şekilde bir strateji söz konusu.