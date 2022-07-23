Ucuz konut bekleyenlere müjde! TOKİ'den 400 yeni konut müjdesi! 2+1, 3+1 konutlar sudan ucuza satılacak!
Dar gelirli aileleri düşük taksitler ve peşinatlarla ev sahibi yapan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Aydın'da 390 konut ve 8 dükkan inşa edecek. İşte detaylar...
23.07.2022 20:30 - Son Güncelleme: 23.07.2022 20:30
TOKİ'nin resmi internet sitesindeki ihale ilanı şu şekilde:
İKN : 2022/659052
1-İdarenin
a) Adı : T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI
b) Adresi : Bilkent Plaza B1 Blok 06800 Bilkent ÇANKAYA/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası : 3125652000 - 3122667748
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : http://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin