Ucuz konut bekleyenlere müjde! TOKİ’den 400 yeni konut müjdesi! 2+1, 3+1 konutlar sudan ucuza satılacak!

Dar gelirli aileleri düşük taksitler ve peşinatlarla ev sahibi yapan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Aydın'da 390 konut ve 8 dükkan inşa edecek. İşte detaylar...