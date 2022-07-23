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Ucuz konut bekleyenlere müjde! TOKİ'den 400 yeni konut müjdesi! 2+1, 3+1 konutlar sudan ucuza satılacak!

Dar gelirli aileleri düşük taksitler ve peşinatlarla ev sahibi yapan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Aydın'da 390 konut ve 8 dükkan inşa edecek. İşte detaylar...

takvim.com.tr
23.07.2022 20:30 - Son Güncelleme: 23.07.2022 20:30
Ucuz konut bekleyenlere müjde! TOKİ’den 400 yeni konut müjdesi! 2+1, 3+1 konutlar sudan ucuza satılacak!

Dar gelirli aileleri düşük taksitler ve peşinatlarla ev sahibi yapan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Aydın'da 390 konut ve 8 dükkan inşa edecek. İşte detaylar...

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Ucuz konut bekleyenlere müjde! TOKİ’den 400 yeni konut müjdesi! 2+1, 3+1 konutlar sudan ucuza satılacak!

Dar gelirli aileleri ev sahibi yapmaya devam eden Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Aydın projesi için start verdi.

Ucuz konut bekleyenlere müjde! TOKİ’den 400 yeni konut müjdesi! 2+1, 3+1 konutlar sudan ucuza satılacak!

Yatırımlarını son sürat sürdüren Toplu Konut İdaresi Başkanlığının yeni projesi Aydın'ın Söke ilçesinde yükselecek. 2023 yılına kadar 1 milyon 200 bin yeni konut inşa etmeyi hedefleyen TOKİ'nin Aydın projesinde 390 adet konutun yanı sıra 8 adet dükkan da yer alacak.

Ucuz konut bekleyenlere müjde! TOKİ’den 400 yeni konut müjdesi! 2+1, 3+1 konutlar sudan ucuza satılacak!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığının resmi internet sitesinde yer alan detaylara göre, TOKİ'nin Aydın Söke projesinin ihalesi 22 Ağustos 2022 tarihinde saat 14:30'da yapılacak.

Ucuz konut bekleyenlere müjde! TOKİ’den 400 yeni konut müjdesi! 2+1, 3+1 konutlar sudan ucuza satılacak!

TOKİ'nin resmi internet sitesindeki ihale ilanı şu şekilde:
İKN : 2022/659052
1-İdarenin
a) Adı : T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI
b) Adresi : Bilkent Plaza B1 Blok 06800 Bilkent ÇANKAYA/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası : 3125652000 - 3122667748
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : http://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin

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