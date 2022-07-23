😓Öldürücü Sıcaklar Türkiye’de! 40 DERECEYİ AŞACAK! 🔥 Peş peşe uyarılar geldi! Dışarı çıkarken iki kez düşünün!
Dünyaya etkisi altına alan aşırı sıcaklar Türkiye'de de kendini hissettirmeye başladı. Meteoroloji'den yapılan son uyarıda Antalya'da sıcaklığın 42 dereceyi göreceği duyuruldu. İşte, il il hava durumu ve uzmanlar tarafından yapılan uyarılar...
Türkiye bugün itibariyle Avrupa'yı kasıp kavuran aşırı sıcak havanın etkisine giriyor. Sıcaklık bazı illerde 40 derecenin üstüne çıkacak. Aşırı sıcaklar Trakya, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesini yakıp kavuracak. Özellikle Antalya 42 dereceyi aşan aşırı sıcaklar görecek. Meteorolojiden gelen 5 günlük hava durumu tahmininde harita tamamen kızarmış durumda. Termometreleri çıldırtacak aşırı sıcaklara karşı meteoroloji uzmanları da uyarıyor. Bu sıcak hava dalgası Avrupa ülkelerinde 1700'den fazla kişinin ölümüne yol açtı.
İşte Meteoroloji ve uzmanlardan gelen aşırı sıcaklarla ilgili son dakika bilgiler:
Dünya küresel ısınmanın en net etkilerini hissediyor. Serinliği ile bilinen Avrupa'nın kuzey ülkeleri bile aşırı sıcak hava dalgası ile kavruldu. İngiltere'de salı günü hava sıcaklığı 40 dereceyle tarihi bir rekor kırdı. İngiltere Meteoroloji Müdürlüğü, tarihinde ilk defa aşırı sıcaklıklara dair kırmızı alarm seviyesine geçildiğini duyurdu. Fransa'nın güneybatısında ise aşırı sıcak hava orman yangınlarına sebep oldu 10 bin kişi tahliye edildi. Portekiz'de hava sıcaklığı 47 dereceye kadar çıktı. Sıcak hava dalgası kuzey ülkeleri Almanya ve Belçika'yı bile terletti. Binden fazla kişinin ölümüne sebep olan sıcak hava dalgası beklendiği gibi Türkiye'yi de etkilemeye başladı. Bugün artmaya başlayan sıcaklıklar 22 Temmuz 2022 cuma gününden itibaren yurdumuzu kavuracak.
Antalya, Manisa, Muğla, İzmir, Maraş, Edirne…
Aşırı sıcaklar Trakya, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde etkili olacak. Antalya'da hava sıcaklığı cuma günü 40 dereceyi pazar günü ise 42 dereceyi görecek. Aydın, Manisa ve Kahramanmaraşta'da 40 derece civarında sıcaklık kaydedilecek. İzmir, Muğla, Edirne, Çanakkale, Balıkesir'de hava sıcaklığı cuma günü itibariyle 38 dereceyi vuracak, hissedilen ise çok daha yüksek olacak. Önümüzdeki hafta sıcaklık bu illerde biraz daha artacak.
Sıcaklık 43 Dereceye Kadar Çıkacak
Meteoroloji Profesörü Orhan Şen de aşırı sıcaklar yaptığı uyarıda "Bugün itibaren Sıcaklıklar artacak. Avrupadaki sıcak hava dalgası kadar olmayacak ama bazı bölgelerde etkili olabilir. Buralar; Trakya, Ege, Akdeniz bölgeleri. Edirne 38-39, Antalya 42-43, İzmir 39-40, İstanbul 32-33, Muğla 40 C'leri aşabilir. Önümüzdeki hafta biraz daha artacak" dedi.
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
BURSA 19°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE 20°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 20°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 20°C, 33°C
Az bulutlu ve açık