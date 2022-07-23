Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank 657 TL taksitle ev sahibi yapıyor! Sadece 5 bin TL peşinat yeterli! 120 ay taksitle devlet bankalarından 2. el daire fırsatı!

Tüm dünya yükselen ev kiraları ve konut fiyatları nedeniyle büyük bir barınma krizi yaşarken Türkiye yaşanan krizden en çok etkilenen ülkelerin başında yer almıştı. Devlet bankaları tarafından satışa konulan ikinci el daire ilanları ise ev sahibi olmak isteyenlerin kurtuluşu oldu. İşte 2022 bankalardan satılık daire ilanları ve konu hakkında detaylar...