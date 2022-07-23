Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank 657 TL taksitle ev sahibi yapıyor! Sadece 5 bin TL peşinat yeterli! 120 ay taksitle devlet bankalarından 2. el daire fırsatı!
Konut fiyatları tepetaklak olacak! Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası gayrimenkul satışı ilanlarını yayınlandı. Oldukça uygun daire fiyatlarını gören vatandaşlar ise konu hakkında detayları merak ediyor. Peki, Ziraat Bankası satılık ev ilanları neler? Bankadan satılık ev nasıl alınır? İşte merak edilenler...
Tüm dünya yükselen ev kiraları ve konut fiyatları nedeniyle büyük bir barınma krizi yaşarken Türkiye yaşanan krizden en çok etkilenen ülkelerin başında yer almıştı. Devlet bankaları tarafından satışa konulan ikinci el daire ilanları ise ev sahibi olmak isteyenlerin kurtuluşu oldu. İşte 2022 bankalardan satılık daire ilanları ve konu hakkında detaylar...
HALKBANK SATILIK GAYRİMENKULLER! HALK BANKASI SATILIK APARTMAN DAİRESİ, EV FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
Halk Bankası tarafından satılan 22 bin 500 TL'den başlıyor. Şırnak Cizre'de yer alan 148 m2 büyüklüğe sahip olan dairenin satış fiyatı ise 175 bin TL olarak beliritlmektedir. Düzce'de yer alan 389 m2 büyüklüğe sahip olan bahçeli evin satış fiyatı ise 378 bin TL olarak aktarıldı.
VAKIFBANK'TAN SATILIK DAİRELER 2022
Satılık ucuz ev ilanları arayan kişilere Vakıfbank farklı onlarca şehirde sçenek sunuyor. Alım yapmak isteyen kişiler verilen ilanları Vakıfbank intengo sitesi üzerinden takip edebiliyor.
Bunun için ise kişinin kendisine en yakın Vakıfbank şubesini ziyaret ederek burada teklif vereceği konut için belirlenen teminat tutarını yatırması yeterli oluyor.
VAKIFBANK BANKA GAYRİMENKULÜ KONUT KREDİSİ PAKETİ NEDİR?
Vakıfbank satılık apartman dairesi, bahçe, müstakil ev, arsa, tarla, dükkan ve bahçeli evler için oldukça düşük fiyatlar belirliyor. Bu fırsatın yanında aynı zamanda satın alacak kişilere çeşitli kredi destekleri de vermektedir. Yeterli nakit para birikimi olmayan kişiler bu taşınmazları satın alabilmek için 1,29 faiz oranı ile kredi desteğinden faydalanabilirler.